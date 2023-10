Penjualan Kendaraan Penumpang Suzuki September 2023, 42% Dikuasai Varian Hybrid

SEJALAN dengan perkembangan teknologi di industri otomotif, masyarakat saat ini mulai beralih pada kendaraan ramah lingkungan seperti kendaraan hybrid. Respon tersebut dapat dilihat dari catatan penjualan kendaraan roda empat Suzuki bulan September 2023 di kategori mobil penumpang yang 42% diantaranya merupakan varian hybrid.

Pencapaian positif ini menjadi bukti nyata dari tingginya kesadaran masyarakat yang mulai beralih menggunakan kendaraan yang mampu berkontribusi positif pada lingkungan sekitar, serta bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS).

Assistant to Departement Head of 4W Sales PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Randy R Murdoko mengungkapkan bahwa masyarakat saat ini sudah mulai memilih kendaraan hybrid yang dianggap punya banyak keuntungan dan dapat diandalkan dalam penggunaan sehari-hari.

Baca juga: Penjualan Global Mobil Suzuki Capai 80 Juta Unit

“Efisiensi konsumsi bahan bakar menjadi salah satu pertimbangan konsumen sebelum membeli mobil. Dan banyak pula masyarakat yang tertarik dengan cara kerja dari teknologi SHVS yang tangguh untuk menopang aktivitas sehari-hari konsumen. Kami yakin penjualan kendaraan hybrid Suzuki akan terus meningkat sejalan dengan keyakinan konsumen akan ketahanan mesin, baterai, dan kualitas produk secara menyeluruh,” tutur Randy.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) mencatat bahwa kategori mobil penumpang Suzuki menyumbang 50% dari total penjualan ritel September 2023. Saat ini, Suzuki memiliki 8 model kendaraan di segmen penumpang dan 3 diantaranya memiliki pilihan varian hybrid.

Jika dibedah lebih lanjut per varian, masing-masing dari 3 model kendaraan Suzuki tersebut juga didominasi oleh varian hybrid-nya. Dari total penjualan All New Ertiga secara keseluruhan, All New Ertiga varian hybrid mampu berkontribusi sebesar 59%, New XL7 Hybrid sebesar 61% dari penjualan New XL7, dan Grand Vitara yang seluruhnya sudah bertipe hybrid.

Baca juga: Kiat Mengoperasikan AC Mobil dalam kondisi Cuaca Panas

Capaian penjualan menarik ditorehkan oleh Grand Vitara setelah SUV ini unjuk kebolehan dengan peningkatan penjualan sebesar 15% jika dibandingkan Agustus 2023. Grand Vitara kini telah menggunakan teknologi SHVS.

Selain kategori mobil penumpang, mobil komersial Suzuki yaitu New Carry juga turut menyumbang penjualan positif sebesar 50%. New Carry berhasil memikat banyak pelaku wirausaha untuk menggunakan mobil ini dalam mendukung kegiatan usahanya.

Menilik porsi penjualan kendaraan hybrid Suzuki, antara yang diproduksi di dalam negeri maupun impor, 87% diantaranya merupakan hasil rakitan lokal yang dikerjakan di Pabrik Suzuki Cikarang, Jawa Barat. Tingginya porsi dan kontribusi tersebut turut menjadi optimisme tersendiri bagi Suzuki karena mobil hybrid Suzuki buatan Indonesia semakin dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat, sekaligus menumbuhkan industri otomotif Indonesia secara lebih baik.

“Penjualan kendaraan hybrid Suzuki yang meningkat mendorong kami untuk terus berusaha menghasilkan produk tangguh dan modern, dengan harga dan pelayanan terbaik guna menghadirkan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Melalui kendaraan yang disematkan teknologi SHVS, kami juga berusaha untuk mendorong masyarakat untuk mulai turut dalam agenda keberlangsungan lingkungan salah satunya dengan cara beralih ke kendaraan yang rendah emisi gas buang,” tutup Randy. (RO/S-3)