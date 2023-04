Honda Civic Type R dan Honda Civic e:HEV Raih Sabet Red Dot Design Award 2023

HONDA Civic Type R dan Honda Civic e: HEV berhasil meraih penghargaan 'Best Car Design' dari Red Dot Design Award 2023 pada Senin (3/4). Brand Honda tahun ini berhasil meraih empat penghargaan dari ajang Red Dot Design Award dan merupakan penghargaan yang telah diterima selama empat tahun berturut-turut sejak 2020.

Penghargaan Red Dot dimulai sejak 1955 dan telah menjadi salah satu penghargaan desain bergengsi tahunan di dunia. Penghargaan ini diselenggarakan oleh Design Zentrum Nordrhein Westfalen di Essen, Jerman.

Ajang ini memberikan penghargaan untuk desain produk dan inovasi terbaik yang terbagi menjadi total 51 kategori. Setiap kategori tersebut dinilai berdasarkan sembilan kriteria, di antaranya tingkat inovasi, fungsionalitas, daya tahan dan ergonomi.

Pada akhir Maret 2023 lalu, Honda Indonesia meluncurkan All New Honda Civic Type R dengan desain agresif serta mesin dengan tenaga terbesar. All New Honda Civic Type R merupakan model Civic tercepat yang pernah dibuat Honda.

Generasi terbaru dari All New Honda Civic Type R pertama kali diluncurkan di Jepang pada bulan September 2022 dan langsung disambut dengan antusias oleh para penggemarnya di seluruh dunia. Desain All New Honda Civic Type R dikembangkan dengan konsep Ultimate SPORT 2.0 yang mengejar performa dari mobil balap dan pengalaman berkendara yang menyenangkan.

"Kami sangat bangga memenangkan Red Dot Design Award 2023 untuk desain produk mobil dan motor. Honda telah memenangkan penghargaan kelas dunia ini karena Honda selalu mendasarkan desain dengan pendekatan kepada konsumen. Semoga dengan prestasi yang diraih ini membuat kami terus mendesain produk-produk yang sesuai dengan keinginan masyarakat," ungkap Managing Director, Chief Design Officer, Design Center, Honda R&D Co., Ltd. Toshinobu Minami, Senin (3/4)

Dua penghargaan Honda lain di ajang penghargaan Red Dot berasal dari segmen roda dua (sepeda motor), yaitu Honda XL750 Transalp dan Honda CB750 Hornet. (S-3)