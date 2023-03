Otomotif dan Gaya Hidup Jadi Ramuan Apik di GJAW 2023

MENJELANG penutupan Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023, berbagai kegiatan seru masih berlangsung seperti pementasan musik Jakarta Concert Week (JCW), festival makanan nusantara di Indonesia Authentic Food Festival (IAFF) hingga peragaan busana Jakarta Auto Runway (JAR), selaras tema pameran kali ini yaitu GJAW x Lifestyle.

Pada acara seremoni penutupan GJAW 2023, Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara menjelaskan bahwa tahun ini adalah identitas baru bagi GJAW yang menjadi pembeda utama dengan pameran-pameran lainnya.

"Penyelenggaraan GJAW yang kedua kalinya ini hadir dengan membawa konsep baru yaitu otomotif dan lifestyle. Identitas baru bagi GJAW menjadi pembeda dari pameran-pameran otomotif lainnya, dan untuk pertama kalinya pameran otomotif berkolaborasi dengan tiga segmen lifestyle sekaligus,” ujar Kukuh, Sabtu (18/3).

Menurutnya, sisi otomotif serta sisi lifestyle yang digarap secara serius dengan penyelenggaraan Jakarta Concert Week, Jakarta Auto Runway, dan juga untuk penyelenggaraan Indonesia Authentic Food Festival, telah membuka peluang kolaborasi antara industri otomotif dan lifestyle, dengan cakupan audience, exposure dan publikasi lintas industri lebih luas.

Penghargaan

Sebagai apresiasi Gaikindo kepada para peserta yang berpartisipasi menyukseskan pameran ini GJAW memberikan apresiasinya lewat beberapa kategori terbaik untuk para peserta.

Berikut daftar pemenang kategori di GJAW 2023:

- Supporting Industry 25 – 40 meter persegi: V-Kool

- Supporting Industry > 40 meter persegi: Venom

- Passenger < 350 meter persegi: MG

- Passenger 350 - 800 meter persegi: Lexus

- Passenger > 800 meter persegi: Toyota

- Best Passenger Car SUV: Suzuki Grand Vitara

- Best Passenger Car MPV: Toyota All New Kijang Innova Zenix

- Best Passenger Car Sedan: Subaru WRX

- Best Electric Car: Lexus All New RZ BEV

- Best Premium Car: Porsche Cayenne E-hybrid Platinum Edition

- Most Driven Car: Chery Omoda 5

GJAW 2023 masih terus berlangsung pada Minggu, 19 Maret 2023 hingga pukul 22.00 WIB. Pada momentum hari terakhir ini, Trio Lestari, Rio Febrian dan Rizky Febian akan tampil mengisi panggung Jakarta Concert Week 2023. (S-3)