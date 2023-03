Suzuki Tebar Promo Khusus di GJAW 2023 

UNTUK memeriahkan pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023, selain memamerkan model andalan, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) juga menghadirkan program penjualan untuk memudahkan pengunjung memiliki mobil idaman. Bertempat di Hall A1, SIS menawarkan beragam promo menarik berupa uang muka atau DP rendah, bunga kredit rendah, pilihan tenor cicilan hingga 7 tahun, dan tambahan cashback.

“Program penjualan ini bisa langsung digunakan oleh pengunjung untuk mendapatkan mobil impiannya seperti All New Ertiga, XL7, Baleno, SX4 S-Cross, dan juga New Carry selama pameran otomotif GJAW 2023 berlangsung,” jelas Assistant to Departement Head 4W Sales SIS Randy R Murdoko, Senin (13/3).

Pengunjung yang akan melakukan pembelian mobil penumpang seperti All New Ertiga, XL7 dan Baleno, berkesempatan mendapatkan promo DP 10%, bunga kredit rendah, pilihan tenor cicilan hingga 7 tahun. Konsumen juga akan mendapatkan tambahan cashback sebesar Rp3 Juta untuk XL7 dan cashback Rp4 Juta untuk All New Ertiga dan Baleno transmisi Manual apabila pengunjung melakukan tukar tambah melalui Auto Value. Khusus model S-Cross, pengunjung cukup memberikan Total Down Payment (TDP) sebesar 15%, mendapatkan bunga kredit rendah dan pilihan tenor hingga 7 tahun.

Sementara itu, pengunjung yang menginginkan mobil komersial atau para pelaku bisnis atau wirausahawan yang melakukan pembelian New Carry selama GJAW 2023 berlangsung, berkesempatan mendapatkan promo uang muka yang rendah, potongan angsuran, bunga kredit yang kompetitif dan pilihan tenor cicilan hingga 5 tahun.

Suzuki juga memberikan hadiah yang bisa langsung dibawa pulang konsumen, yaitu uang elektronik senilai Rp500 ribu hingga Rp2 juta sesuai dengan tipe mobil Suzuki yang dipilih di GJAW 2023.

Untuk memudahkan pengunjung yang ingin melakukan pembayaran selama pameran otomotif GJAW 2023 berlangsung, Suzuki Indonesia bekerja sama dengan 6 perusahaan leasing, yaitu Suzuki Finance, Mandiri Tunas Finance, BCA Finance, OTO Finance, Adira Finance dan Indomobil Finance Indonesia.

“Selama GJAW 2023, pengunjung dapat menggunakan promo menguntungkan ini untuk melakukan transaksi pembelian mobil impiannya dari Suzuki Indonesia. Kami harap, hadirnya program penjualan ini dapat memudahkan konsumen yang hadir dan dapat memberikan pengalaman memuaskan bersama Suzuki Indonesia,” tutup Randy. (S-3)