Mengenal Lebih Dekat Merek Otomotif Legendaris Citroën

Citroën adalah produsen otomotif besar asal Prancis yang didirikan pada 1919 oleh André-Gustave Citroën, Perusahaan ini menjadi salah satu anak usaha dari PSA Peugeot Citroën pada 1976. Sejak 2021 Citroën menjadi satu anak perusahaan dari Stellantis.

Tidak sedikit inovasi yang dicetus oleh Citroën di bidang keamanan, keselamatan dan kenyamanan berkendara. Dalam urusan kenyamanan ini, Citroën memiliki inovasi yang tidak ada duanya, yaitu sistem suspensi hidraulis yang ikonis, dimana kinerja suspensinya menjadi yang terbaik dalam hal menyerap guncangan hingga saat ini.

Dengan suspensi hidraulis, mobil-mobil Citroen dapat menjaga jarak secara konstan antara mobil dan jalan, terlepas dari jumlah muatan di dalam mobil. Oleh karena itulah, kenyamanan dari suspensi hidraulis ini sering diasosiasikan seperti menaiki sebuah permadani terbang (flying carpet ride).

Suspensi hidraulis ini juga dapat diatur ketinggiannya oleh pengemudi, termasuk saat berjalan sehingga sangat membantu pengemudi dalam mengatasi rintang jalan, melintasi sungai dangkal, bahkan saat mengganti ban.

Meskipun tidak semua model Citroën menggunakan suspensi hirolik, cita rasa 'magic flying carpet' ini terus dipertahankan dan menjadi DNA Citroën hingga saat ini, yang membuat produk-produk Citroën dikenal dengan kenyamanannya. Bahkan kenyamanan adalah landasan dari desain model baru apa pun melalui program Citroën Advanced Comfort.

Untuk menghadirkan kenyamanan yang optimal, Citroën juga menerapkan cocoon efect alias efek kepompong pada bagian kabin yang berfungsi menyekat kebisingan luar yang menyajikan suasana tenang di dalam kabin. Citroën Advanced Comfort juga diterapkan pada desain interior melalui desain bangku yang ergonomis, pengaturan pencahayaan yang baik, hingga fitur konektivitas, dan tersedianya ruang-ruang penyimpanan pintar di seantero kabin.

Saat ini Citroën hadir di Indonesia melalui kerja sama antara Stellantis dengan anak perusahaan Indomobil Group, PT Indomobil Wahana Trada (IWT) dengan mengusung komitmen 'Dare-to-Care' yang akan diterapkan di jaringan layanan Citroën yang meliputi, penjualan dan purna jual.

Komitmen Dare-to-Care, menjabarkan 3 brand values yang diusung oleh Citroën, yaitu Accessible, Care dan Audacity. Layanan Citroën nantinya akan fokus pada 3 nilai-nilai ini dengan memberikan pengalaman merek Citroën yang sangat mudah diakses untuk semua kalangan.

Accesible

Citroën memberikan pilihan produk yang cocok digunakan dalam setiap kesempatan sekaligus memberikan solusi yang memudahkan. Mulai dari kemudahan proses kepemilikan mobil Citroën melalui proses on-line dalam pemesanan mobil hingga penerbitan e-quotation bagi pelanggan. Citroën juga menyiapkan aplikasi My Citroën untuk loyalty program yang memberikan kemudahan dalam pelayanan purna jual bagi pelanggan.

Care

Citroën menjanjikan 'worry-free experience' bagi pelanggannya. Artinya, dalam setiap kesempatan berinteraksi dengan pelanggan, Citroën akan bertanggung jawab untuk memberikan solusi terbaik bagi setiap permasalahan yang timbul, guna memberikan ketenangan pikiran dan kenyamanan bagi pelanggan.

Dalam setiap interaksi akan ada Citroën advisors di tahap penjualan dan purna jual yang akan membantu mencari solusi terbaik bagi pelanggan Citroën. Interaksi dapat dilakukan langsung saat terjadi masalah pada kendaraan dengan menghubungi layanan 24 jam Roadtrip Assistance, Layanan Call Center 24H, ataupun perbaikan kendaraan yang dipandu melalui hubungan telepon – telemaintenance.

Audacity

Citroën berani untuk memperbaiki cara mobilitas pelanggan di Indonesia/Citroën Dares to Better How We Move. Dengan terobosan-terobosan dalam teknologi dan desain, melalui produk-produk yang didesain untuk kenyamanan dan dengan kualitas terbaik. (S-3)