Suzuki Sabet Empat Penghargaan IIMS 2023

PAMERAN Indonesia International Motor Show (IIMS) BOOST 2023 telah berakhir. Suzuki menjadi salah satu partisipan dengan mengusung tema 'New Generation of Urban Mobility'. Tampil dengan menonjolkan sentuhan nuansa artistik sebagai representasi konsep ketangguhan dan moderenitas Grand Vitara di setiap sudut booth.

Dengan konsep dan berbagai aktivitas yang dijalankan oleh PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Suzuki berhasil mendapatkan 4 penghargaan di IIMS Award 2023 yang berlangsung Sabtu (25/02) lalu di JIExpo Kemayoran.

Suzuki Grand Vitara yang diluncurkan pada Kamis (16/2) lalu secara hybrid di IIMS 2023, berhasil menjadi daya tarik yang kuat bagi pengunjung untuk berkunjung ke booth Suzuki. Sebagai city cruiser yang modern, Grand Vitara hadir dengan sentuhan desain eksterior yang elegan, tangguh serta sporty. Ditambah kelengkapan fitur dan kenyamanan yang menyertainya, Grand Vitara berhasil meraih penghargaan sebagai 'Favorite southeast asia premiere launch'.

“Tahun ini kami mendapatkan beberapa penghargaan yang membanggakan dari ajang pameran IIMS 2023. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara IIMS 2023 dan sangat mengapresiasi penghargaan yang telah kami raih dalam kategori Favorite southeast asia premiere launch, Best Booth Car >1.000 m2, Best APM Indoor Booth Activity dan Miss Fotogenic IIMS 2023 tahun ini,” ungkap 4W Head of Brand Development SIS Harold Donnel.

Tampilan booth dengan konsep sesuai dengan mobil yang baru saja diluncurkan dan beragam rangkaian acara menarik hingga promo selama pameran berlangsung membuahkan hasil dengan keberhasilannya meraih Best Booth Car >1.000 m2, dan Best APM Indoor Booth Activity. Selain menghadirkan aktivitas menarik di booth, usher Suzuki yang juga dikenal sebagai Suzuki Aria meraih Miss Fotogenic IIMS 2023.

Suzuki juga berikan kejutan yang spesial dengan menghadirkan guest star yaitu Ardhito Pramono pada tanggal 19 Februari 2023 dan Fiersa Besari pada tanggal 25 Februari 2023.

“Penghargaan yang kami terima ini akan menjadi sebuah motivasi bagi kami, Suzuki Indonesia, untuk terus meningkatkan kepercayaan konsumen. Salah satunya juga melalui peningkatan kualitas booth dan aktivasinya pada setiap kegiatan pameran yang kami ikuti. Hal ini juga merupakan komitmen kami untuk terus menghadirkan yang terbaik bagi para pelanggan setia Suzuki,” tutup Harold. (S-4)