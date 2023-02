Ajang Kumpul Komunitas Digelar di Kolam Buatan IIMS 2023

DAYA tarik Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, tidak hanya terletak pada pameran kendaraan roda empat dan roda dua teranyar.

Ajang pameran tahunan ini juga menjadi ajang berkumpul komunitas. Selain komunitas otomotif, komunitas lainnya seperti pecinta remote control (RC) juga berkumpul di acara Indonesia Boating Gathering.

Dyandra Promosindo sebagai penyelenggara kegiatan sengaja menggandeng Community for Maritime Studies Indonesia (CMSI) berkolaborasi di dalamnya menghadirkan ruang pameran khusus kolam indoor seluas 160 meter persegi.

"Yang menarik, ini pertama kali IIMS menampilkan kolam buatan atau pool yang cukup besar di tengah-tengah Indonesia Boating Gathering di IIMS 2023," terang PIC area kolam, Anton Yus, di arena IIMS, Rabu (22/2).



Tak hanya itu, para komunitas dan pengunjung juga disuguhkan serta dapat menikmati wahana air, booth terapung, boat atau kayak, fotografi underwater, demo remote control boat, hingga talkshow.

"Semua ekosistem yang terkait akan kumpul di sini. Kolam indoor tersebut dapat dinikmati para pengunjung pameran di Hall B2 JIExpo Kemayoran," ucap Yus.

Seluruh kegiatan yang digelar di area boating and marine juga didukung oleh berbagai brand pengisi wahana air. Beberapa di antaranya adalah Gladiator SUP, Hyundai Seasall & OXE Diesel, J Seven Outdoor, Keman Boat, MDA Insurance Broker, Sentral Marindo, SF Marina Indonesia, dan Suzuki Marine. (RO/OL-16)