Mobil Listrik Nissan Leaf Lengkapi Mobilitas Pengunjung The Apurva 

THE Apurva Kempinski Bali terus berkomitmen menjaga keberlangsungan lingkungan yang sehat. Kali ini, resor berbintang itu menyediakan dua unit mobil listrik (electric vehicle/EV) Nissan LEAF untuk bisa dicoba para tamu berkeliling tempat-tempat wisata di Nusa Dua.

Bekerja sama dengan Nissan, Bank Centtal Asia (BCA) dan Danone Indonesia, kegiatan ini sebagai langkah menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan dalam industri pariwisata. Nissan LEAF diperkenalkan dalam kegiatan bertajuk 'Electric Vehicle Experience and Solar Panel Charging Hub’. Pilihan menggunakan mobil listrik itu juga untuk menciptakan opsi yang lebih ramah lingkungan.

“Mereka yang menginap di resor kini dapat menggunakan kendaraan listrik Nissan LEAF dan berkontribusi untuk mengurangi emisi karbon saat menjelajahi kawasan Nusa Dua dan objek wisata di sekitarnya,” ungkap Director Marketing Communications The Apurva Kempinski Bali, Danti Yuliandari kepada para awak media ketika Launching of Electric Vehicle Experience secara virtual, Kamis (16/2).

Menurut Danti, tidak hanya menyediakan kendaraan listrik, The Apurva Kempinski juga memiliki stasiun pengisian EV untuk memastikan pengalaman yang mulus bagi para tamu. Pusat Pengisian Panel Surya ini bekerja sama dengan Bank Central Asia (BCA) dan Danone Indonesia.

The Apurva Kempinski Bali memang secara konsisten melakukan inisiatif yang berpusat pada rencana berkelanjutan ke dalam program dan pengalaman tamunya. Sebagai yang terdepan dalam perhotelan di Bali, The Apurva Kempinski Bali berkomitmen untuk menginspirasi masyarakat setempat dengan berbagai upaya, seperti membuat paket pernikahan yang ramah lingkungan. Selain itu juga, menggunakan ruang atapnya untuk menanam berbagai jenis tanaman hijau untuk dapur yang lebih ramah lingkungan di resor.

Sejalan dengan hal tersebut, mitra dalam gerakan ini, Nissan membangun program selama puluhan tahun untuk mengurangi emisi karbon serta menyediakan teknologi kendaraan listrik yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Bank Central Asia berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan yang mendukung keselarasan aspek bisnis dan ESG berdasarkan tiga pilarnya, yaitu Perbankan yang Bertanggung Jawab, Budaya Keberlanjutan dan Penciptaan Nilai Sosial.

General Manager The Apurva Kempinski Bali Vincent Guironnet mengatakan, melalui visi One Planet, One Health, Danone Indonesia telah menjalankan berbagai program dan praktik bisnis berkelanjutan di bidang konservasi alam,pemberdayaan masyarakat dan internal perusahaan. Serta melibatkan berbagai sektor dalam mendukung pemerintah untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia.

“Kami memiliki visi besar dalam hal keberlanjutan, dan agar kami dapat mencapainya, penting bagi kami untuk menemukan dan bekerja sama dengan mereka yang memiliki visi yang sama,” ungkap dia.

Vincent berharap kemitraan dengan Nissan, Bank Central Asia dan Danone Indonesia akan semakin memperkuat strategi keberlanjutan kami dan kami menantikan pengembangan lebih lanjut di masa mendatang. (Gan/OL-10)