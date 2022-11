Mitsubishi Meriahkan GIIAS Semarang 2022

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) kembali berpartisipasi dengan menampilkan line up Xpander, Xpander Cross dan Pajero Sport, pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Semarang yang berlangsung di Marina Convention Center 23-27 November 2022. Booth Mitsubishi Motors mengusung tema Life’s Adventure Park yang merupakan konsep branding terbaru Mitsubishi Motors.

Director of Sales & Marketing Division MMKSI Tetsuhiro Tsuchida menyampaikan, perusahaannya terus aktif mengikuti rangkaian pameran untuk mengakomodir masyarakat Indonesia yang ingin merasakan momen berbeda bersama produk serta penawaran yang menarik.

"Ajang seperti GIIAS Semarang pun menjadi ajang yang cocok dan dapat mempermudah konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Oleh karena itu, kami pun hadir dengan berbagai tawaran yang menarik yang dapat menguntungkan masyarakat tidak hanya saat pembelian saja tapi juga diseluruh journey kepemilikan mereka bersama produk kami,” ujar Tetsuhiro Tsuchida

Selama GIIAS Semarang 2022 berlangsung, MMKSI juga memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk merasakan produk-produk Mitsubishi Motors melalui unit test drive. MMKSI menghadirkan tiga unit test drive yang terdiri dari model New Pajero Sport, New Xpander dan yang baru saja diluncurkan, New Xpander Cross.

Kota Semarang merupakan salah satu dari lima kota besar yang menjadi target pasar dari MMKSI. Kontribusi penjualan kendaraan Mitsubishi Motors di Jawa Tengah untuk Nasional sebesar 11% untuk Xpander dan 9% untuk Pajero Sport. Sedangkan kontribusi penjualan di Semarang untuk Jawa Tengah adalah sebesar 30% untuk Xpander dan 28% untuk Pajero Sport.

Program penjualan dan purna jual menarik dari MMKSI selama ajang ini telah disediakan guna memberikan keuntungan untuk para pengunjung yang berminat untuk memiliki unit kendaraan Mitsubishi Motors. Hal ini selaras dengan visi MMKSI untuk menjadi #TemanSejalan untuk setiap petualangan hidup konsumennya. (S-4)