Dua Produk Honda Prospect Motor Terima Penghargaan ASEAN NCAP

PT Honda Prospect Motor (HPM) mengumumkan diraihnya penghargaan atas dua produknya yaitu All New Honda HR-V dan All New Honda BR-V yang berhasil mendapatkan peringkat keselamatan tertinggi dalam New Car Assessment Program for Southeast Asia (ASEAN NCAP). Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan oleh perwakilan NCAP & MIROS (Malaysian Institute of Road Safety Research) di Nusa Dua, Bali, Senin (15/10).

ASEAN NCAP merupakan lembaga penilaian untuk mobil-mobil baru yang ada di Asia Tenggara. Program ini bertujuan untuk mengevaluasi standar keselamatan kendaraan, meningkatkan kesadaran konsumen, dan mendorong pasar untuk kendaraan yang lebih aman di kawasan ASEAN.

Uji tabrak yang dilakukan merupakan bentuk kolaborasi antara ASEAN NCAP dan juga Japan Automobile Research Institute (JARI). Secara umum, pengujian harus dilakukan setelah dimulainya produksi model massal.

Uji Frontal Offset Impact dilakukan menggunakan boneka uji tabrak di kursi pengemudi dan penumpang depan serta dua boneka anak pada Child Restraint System (CRS) di kursi belakang. Kecepatan uji tabrakan adalah 64 km/jam. Cara yang sama dilakukan pada MDB (Moving Deformable Barrier) mendekati mobil yang diuji situasional. Kecepatan tes adalah 50 km/jam.

"Pencapaian yang diraih All New HR-V dan All New BR-V menunjukkan komitmen Honda terhadap keselamatan penggunanya dan mewujudkan visi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengemudi maupun seluruh pengguna jalan lainnya," ungkap Business Innovation and Sales Marketing Director HPM Yusak Billy dalam siaran resminya, Senin (17/10).

All New Honda HR-V dan All New Honda BR-V menjadi dua produk terbaru dari Honda yang berhasil meraih rating tingkat keselamatan tertinggi lima bintang dari program ASEAN NCAP. All New Honda HR-V berhasil meraih total skor 81.38 dari 100. Sementara All New Honda BR-V berhasil meraih total skor 77.02 dari 100.

Pencapaian Honda di ASEAN NCAP

Pada Januari 2022 lalu, Honda meraih enam penghargaan bertepatan dengan perayaan 10 tahun ASEAN NCAP. Honda berhasil mendapatkan penghargaan bergengsi berupa; The Most 5-Star Car 2012-2016 (Adult Occupant Protection) serta Best Road Safety Partner untuk brand Honda.

Kemudian penghargaan Best Forward Facing Child Occupant Protection 2017-2020 untuk Honda Accord, Safety Technology Award untuk All New Honda Civic, Excellent Award – Consistent 5-Star untuk Honda City sedan generasi ketiga hingga kelima dan Honda Civic generasi kesembilan hingga kesebelas.

Honda menjadi pabrikan otomotif yang paling banyak mendapatkan penghargaan dari ASEAN NCAP selama sepuluh tahun ini. Sejak 2012 hingga 2022 ini sudah ada sembilan model mobil Honda yang telah diuji tingkat keselamatannya oleh ASEAN NCAP yaitu; Honda City, Civic, CR-V, Jazz, HR-V, BR-V, Brio, Brio Amaze dan Accord. (S-$)