Segway Hadirkan Skuter Listrik dengan Beragam Fitur AI

SEGWAY Motor Indonesia (SMI) ikut meramaikan GIIAS 2022. Di ajang tahunan itu, mereka meluncurkan Skuter Listrik Pintar yang diharapkan menjadi momentum penting di pasar skuter listrik Indonesia yang sedang berkembang.

Menurut Yedi Sondi, CEO SMI, skuter listrik pintar pihaknya, yang sudah teruji ketangguhannya dan unggul dalam Artificial Inteligence (AI), akan menjadi kelebihan yang tidak dimiliki kompetitor.

Keunggulan- keunggulan Skuter Listrik Pintar Segway ini terbukti dengan kekaguman rombongan produsen motor ternama di Indonesia, yang mengunjungi booth Segway di GIIAS kemarin, dengan ucapan takjub.

Yedi mengatakan mereka tidak menyangka dengan kecanggihan fitur yang ditanam di dalam skuter Segway yang sejak 2000 hingga kini dikenal sebagai produsen produk self-balancing scooter Segway yang telah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, dari hiburan, alat transportasi, hingga pekerjaan lapangan temasuk militer.

Yedi optimis 4 tipe motor listrik Segway yang dipasarkan akan mendapat sambutan hangat dari pecinta motor listrik di Indonesia. Keyakinan Yedi didasarkan beberapa pertimbangan antara lain, masih rendahnya populasi motor listrik di Indonesia, belum adanya mere motor listrik yang dominan, dan terbatasnya motor listrik yang tangguh dan berteknologi tinggi dengan tampilan berkelas.

Ketangguhan motor listrik Segway yang sudah terkenal dengan desain yang stylish dan elegan, yang menjadi ciri khas Segway, disebut Yedi merupakan daya tarik pecinta motor untuk beralih ke motor listrik Segway.

“Harga BBM yang semakin mahal juga akan mendorong konsumen motor lebih rasional dalam memilih motor listrik sebagai pilihan yang lebih menguntungkan ketimbang motor konvensional,” tambah Yedi.

Adapun 4 motor listrik Segway yang dihadirkan di GIIAS, ialah N90C (Rp27 Juta, kecepatan 52km/jam, jarak tempuh 76 - 94 Km), N100 (Rp34 Juta, 60km/jam, s/d 94 Km), E110L (Rp40 Juta, 62km/jam, 70-110Km), dan E200P (Rp85 Juta, 100Km/jam, 60 - 200Km).

Seluruh tipe skuter listrik pintar segway tersebut mampu mengangkut beban 150 kg dan kapasitas bagasi yang luas yaitu 22 liter-27 liter. Selain itu semua tipe menggunakan baterai lithium, kecuali N90C yang menggunakan baterai kering.

Khusus untuk N90C disediakan fasilitas opsi battery swap oleh Oyika yang membuat pengguna tidak perlu lagi dipusingkan dengan tenaga listrik yang habis dan waktu pengisian baterai.

Melalui jaringan Oyika pengguna bisa mengganti baterai yang habis diberbagai outlet yang disediakan Oyika. Selain itu, SMI juga bekerja sama dengan EVCuzz untuk menyediakan titik pengisian battere (battery charging point) di lokasi-lokasi terdekat dan tempat umum yang memudahkan pelanggan dalam mengakses pengisian baterai.

Sementara keunggulan N100, E110L, dan E200P dibanding motor listrik lainnya, yaitu pengguna tidak perlu khawatir dengan banjir karena untuk baterai sudah kategori IPX7 dan body skuter sudah IPX5.

Hanya N90C yang baterai masih kategori IPX5, yang hanya waterproof namun tidak untuk terendam air. Dengan torsi yang tinggi yaitu 98Nm s/d 305Nm, skuter listrik pintar Segway memiliki torsi yang setara dengan motor 400 CC.

Yedi mengungkapkan keunggulan utama skuter listrik pintar Segway yang tidak dimiliki kompetitor adalah di bidang AI yang diterapkan dengan aplikasi SEGWAY Apps untuk memudahkan untuk penggunaannya.

Beberapa fiturnya, ialah remote on/off, display informasi skuter, customer service contact, dan one touch diagnostic skuter. Seluruh tipe N dan E memiliki feature canggih yang sama yaitu RideyGo! (siap tancap gas tanpa ribet), Ninebot Airlock (kunci otomatis), Sensor Parkir, Seat Sensor (skuter bergerak hanya bila kursi diduduki), dan Electric Lock for Seat Cask.

Kemudian juga ada OTA Over The Air (up date software langsung dari segway ke chip di skuter via internet), GPS, AHRS, Remote I/O (nylakan/matikan motor), Blackbox + SOS, Cruise Control, Batteray Management System. Khusus tipe E memiliki Smart Handlebar Lock untuk mematikan koneksi listrik.

Penerapan aplikasi canggih diharapkan bakal menjadikan berkendara dengan lebih nyaman dan menyenangkan, termasuk juga safety baik saat menggunakan dan untuk kendaraannya sendiri.

Untuk memanjakan konsumen di GIIAS 2022, Segway yang berlokasi di Hall 9 D27-AB ICE BSD Tanggerang, telah bekerjasama dengan Adira Finance untuk pembiayaan dan juga fasilitas tukar tambah yang dibiayai oleh Adira Finance. Segway juga bekerjasama dengan Blibli untuk pembelian melalui aplikasi Blibli dengan promo cash back Rp750 ribu. (R-3)