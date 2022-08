Daihatsu Awesomeverse Ajak Pengunjung Nikmati Pengalaman Baru di GIIAS 2022

DAIHATSU kembali berpartisipasi memeriahkan acara Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 dengan menghadirkan konsep “Daihatsu AwesomeVerse”.

Dengan booth seluas 1.480m2, Daihatsu mengajak pengunjung menjelajah ruang virtual dan bergerak bebas menggunakan avatar sehingga memberikan pengalaman yang luar biasa.

Pengunjung dapat mengeksplorasi Daihatsu Booth pada tanggal 11-21 Agustus 2022 yang berlokasi di Hall 5A, Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang Selatan.

Di booth Daihatsu terdapat giant screen LED berbentuk oculus yang menyerupai perangkat visual “Virtual Reality” untuk masuk ke dunia metaverse.

Didukung rancangan desain grafis yang bersentuhan dengan teknologi digital, booth Daihatsu mampu menghadirkan suasana seperti di dunia game yang dapat dinikmati pengunjung.

Selain itu terdapat 8 area awesome yang berada di dalam booth Daihatsu seperti area mobil display, mobil modifikasi, display teknologi, value chain atau area dealing, press room, research and technology corner, booth merchandise, dan games area.

Di area mobil display, terdapat jajaran mobil mulai dari New Sirion R CVT, All New Xenia, New Sigra, Rocky, Ayla. Sedangkan pada area Technology Display Car terdapat 2 Electric Vehicle seperti Ayla EV dan Rocky Hybrid.

Selain itu Daihatsu mempersembahkan 2 modification car yang tidak kalah menarik seperti Terios 7 Wonder dan Xenia Sporty cocok banget bagi young generation.

Setelah puas mengeksplorasi mobil-mobil display, pengunjung bisa menikmati spot hiburan seperti games dan merchandise corner.

Terdapat 5 jenis permainan yang seru seperti Do it Your Self (DIY), Running games, Draw Dream Car, Oil Fun Games, dan Logo Hunt yang memberikan pengalaman pengunjung untuk menjelajahi lebih dalam Booth Daihatsu menggunakan augmented reality dan virtual reality games.

Sedangkan pada area merchandise, terdapat area penjualan pernak pernik unik Daihatsu, di mana pengunjung dapat sekaligus menukarkan point games Daihatsu dengan hadiah yang menarik.

Selain permainan offline, terdapat permainan 3 online yang bisa diakses melalui microsite Daihatsu www.daihatsu.co.id/giias2022 .

Pada Area Dealing, pengunjung dapat bertransaksi secara nyaman dengan wiraniaga handal, didukung beragam pilihan perusahaan pembiayaan, layanan perlindungan asuransi dan tukar tambah (used car).

Para pengunjung tidak perlu khawatir karena setiap personel dan area pada booth dilengkapi dengan protokol kesehatan yang aman.

“Daihatsu ingin memberikan hal unik dan baru kepada pengunjung. Tahun ini di GIIAS 2022, Daihatsu menghadirkan booth dengan konsep metaverse, yang memberi ruang bagi pengunjung untuk menjelajah dunia virtual, sehingga sayang untuk dilewatkan bersama keluarga dan sahabat," ucap Rudy Ardiman, Domestic Marketing Division Head, PT Astra Daihatsu Motor (ADM).

"Selain itu, Daihatsu juga berkomitmen memanjakan customer dengan berbagai kenyamanan bertransaksi yang dilengkapi protokol kesehatan,” tutur Rudy Ardiman. (RO/OL-09)