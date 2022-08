Toyota Hadirkan Sports Car All New GR86 dan 5 Model GR Sport Baru di GIIAS 2022

BERKOMITMEN untuk menghadirkan Joy of GAZOO Racing (GR) ke seluruh masyarakat Indonesia, PT Toyota-Astra Motor (TAM) memperkenalkan 6 model baru GAZOO Racing sekaligus di booth Toyota Hall 1 dan 2 pada hari pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 yang berlangsung selama 10 hari (11–21 Agustus 2022) di ICE BSD, Tangerang, Banten.

“Sejak kami perkenalkan GR Supra di tahun 2019 lalu, antusiasme masyarakat terhadap model-model GAZOO Racing yang kami terus hadirkan dan lengkapi semakin menguat, dan bahkan menjadi tipe favorit pada line-up kami," kata Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy.

"Kami bersyukur hingga Juli 2022 kemarin, secara total sudah lebih dari 106.000 unit 8 line-up GR kami menjadi pilihan masyarakat, dimana rata-rata komposisi penjualan ritel tipe GR Sport mendominasi 67%," jelasnya.

"Terima kasih kami ucapkan kepada pelanggan atas antusiasme yang diberikan kepada line-up GR kami. Untuk itu, special di GIIAS kali ini kami tidak hanya menampilkan 1, namun 6 model baru GAZOO Racing sekaligus untuk memberikan pilihan lengkap bagi pelanggan,” kata Anton.

All New GR86 Resmi Hadir di Indonesia Salah satu model yang diperkenalkan adalah All New GR86 yang meneruskan peran Toyota 86 sebagai ikon dari sebuah sports car yang fun to drive.

Toyota 86 mengambil inspirasi pengembangan dari AE86 yang begitu melegenda di era 1980an, dan kini telah menjadi salah satu classic sports car yang dikagumi oleh para car enthusiast termasuk di Indonesia.

Memiliki desain eksterior yang agresif dan aerodinamis, Toyota 86 juga digemari oleh banyak modifikator di dunia karena sports car ini sangat mudah dan menyenangkan untuk dimodifikasi.

All New GR86 adalah model sports car GR global ketiga bersama GR Supra dan GR Yaris. All New GR86 merupakan mobil yang langsung ditangani dan dikembangkan oleh TOYOTA GAZOO Racing (TGR) sehingga memperoleh manfaat dari keterlibatan dan pengalaman TGR dalam memenangi berbagai ajang motorsport internasional.

Diperkenalkan secara global pada Desember 2021 lalu, sport coupe ini memberikan titik masuk baru ke jajaran GR bagi para penggemar sports car GR di seluruh dunia.

All New GR86 tidak hanya hadir dengan bahasa desain eksterior dan interior baru yang lebih agresif serta sporty, namun juga dengan mesin baru yang lebih bertenaga.

Mesin baru pada All New GR86 memiliki kapasitas lebih besar yaitu 2.400 CC masih dengan tipe boxer engine untuk mempertahankan Center of Gravity yang rendah.

Sehingga, dengan rasio kompresi yang sama yaitu 12,5:1, tenaga yang dihasilkan menjadi lebih tinggi, dimana output maksimum meningkat 14%, dari 207 PS (152 kW) pada 7.000 rpm menjadi 235 PS (173 kW) pada 7.000 rpm.

Begitu juga dengan torsinya yang meningkat sebesar 18%, dari 212 Nm pada 3.700 rpm, menjadi 250 Nm pada 3.700 rpm.

“Kami bersyukur sejak diperkenalkan pada tahun 2012, Toyota 86 mampu melebihi ekspektasi pelanggan terhadap sebuah sports car yang memiliki handling yang responsif berkat center of gravity yang rendah, dan juga mudah serta nyaman untuk dikemudikan harian maupun pada saat akhir pekan," jelasnya.

"Hingga Juli 2022, lebih dari 800 unit Toyota 86 telah menjadi sports car pilihan pelanggan di Indonesia. Untuk itu, hari ini kami hadirkan All New GR86 sebagai generasi kedua di Indonesia dengan desain yang lebih agresif dan sporty, serta mesin baru yang lebih bertenaga," ucap Anton.

"Dan bagi pelanggan yang ingin tampil beda, special untuk GR 86 kami telah menyiapkan Official GR Aeroparts dan TCO GR part yang di desain untuk menguatkan karakter sporty GR 86,” kata Anton.

5 GR Sport Baru Tampil di GIIAS 2022

Selain itu, hari ini Toyota juga menampilkan Hilux GR Sport yang dibekali dengan mesin 1GD dengan power 37% lebih bertenaga serta suspensi yang lebih rigid. Kombinasi performa mesin dan suspensi yang mumpuni membuat Hilux GR Sport mampu melibas medan yang paling berat sekalipun.

Lebih dari itu, untuk menghadirkan peace of mind bagi pengemudi kala menempuh medan yang sulit, Hilux GR Sport juga dilengkapi dengan teknologi Toyota Safety Sense (TSS).

Model GR Sport pada Hilux mengusung gaya tough dan sporty pada exterior. Ditandai dengan GR alloy wheel serta GR Sport bar di bagian belakang. Sementara di dalam, kesan advance dan sporty terasa sangat kental.

Penggunaan entertainment system dengan 8” display serta GR sport seat dan penambahan paddle shift membuat driver lebih in control meski sedang melibas medan yang sulit sekalipun.

Perpaduan antara interior yang nyaman, exterior sporty, dan performa buas ini lahir dari pengalaman Toyota GAZOO Racing menghadapi bengisnya trek Dakar Rally yang sangat panjang dimana kenyamanan driver serta performa mobil sangat diperhatikan.

Tidak hanya Hilux, Toyota juga menghadirkan Agya GR Sport, Raize GR Sport, Yaris GR Sport dan Fortuner GR Sport dengan beberapa elemen baru yang menguatkan karakter sporty khas DNA GAZOO Racing.

Improvement yang dilakukan pada keempat model GR ini semakin menunjukkan komitmen dalam melakukan pengembangan pada line-up GR Toyota.

Karena improvement yang dilakukan pada model GR bisa dilakukan secara ekslusif tanpa harus melibatkan varian non-GR untuk memberikan excitement kepada para pelanggan dan GR Enthusiast di indonesia.

TOYOTA GAZOO Racing (TGR) secara resmi didirikan pada tahun 2015. Namun sebenarnya jejak langkah TGR sudah dimulai sejak 2007 ketika para karyawan Toyota sukarela bergabung dalam tim balap yang diberi nama GAZOO Racing untuk mengikuti balap ketahanan Nürburgring 24 Jam di Jerman, mengitari sirkuit pegunungan sepanjang sekitar 20 km dengan kontur jalan berliku, naik-turun, beraspal mulus dan beton, disertai cuaca tidak menentu.

Karyawan Toyota yang bergabung sebagai pembalap dan mekanik, termasuk Akio Toyoda sebagai master driver, berjibaku di kerasnya persaingan nonstop selama 24 jam mengandalkan 2 unit Toyota Altezza RS200.

Berkat semangat dan tekad yang kuat, tim berhasil menyelesaikan balapan. Pencapaian ini menggambarkan bagaimana TOYOTA GAZOO Racing didirikan dengan semangat menghadapi tantangan, yang bertujuan untuk memulai perubahan.

Sejak itu, TGR konsisten berpartisipasi diberbagai ajang motorsport dunia, dengan fokus utama di World Endurance Championship (WEC), World Rally Championship (WRC), dan Dakar Rally. Bermodalkan semangat Pushing The Limits for Better, TGR berhasil mencatatkan prestasi gemilang di ketiga ajang motorsport ini.

Pada ajang Dakar Rally, TGR berhasil meraih kemenangan secara menyeluruh sehingga dinobatkan sebagai Dakar Rally Winner di tahun 2019 dan 2022.

Lalu di ajang WEC, TGR berhasil meraih gelar juara Manufacturer dan Driver Championship dari tahun 2018 hingga 2021. Dan di WRC, secara total Toyota telah memenangkan gelar juara selama 9 tahun.

“Kami tidak hanya aktif berpartisipasi dalam kejuaraan motorsport di dunia. Di sini, di Indonesia, kami selalu berusaha dengan tekad yang kuat, sehingga kami dapat secara konsisten mengamankan gelar juara nasional baik di Kejurnas Touring maupun Slalom hingga tahun lalu," kata Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Fumitaka Kawashima.

."Dan bersama tim balap baru kami yaitu TOYOTA GAZOO Racing Indonesia (TGRI), di tahun ini kami melebarkan sayap dengan berpartisipasi dan memimpin di Kejurnas Rally dengan mengandalkan sports car GR Yaris yang lahir dari WRC," jelasnya.

"Harapannya, partisipasi kami di berbagai ajang motorsport ini dapat mendukung realisasi dari komitmen kami untuk menyebarkan excitement dan Joy of GR ke seluruh masyarakat Indonesia,” kata Fumitaka Kawashima. (RO/OL-09)