Penjualan Honda di GIIAS 2022 Meningkat 30% dari Tahun Lalu

PT Honda Prospect Motor (HPM) mencatatkan penjualan sebanyak 1.965 unit selama gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 yang berlangsung pada 11-21 Agustus 2022 di ICE, BSD, Tangerang, Banten. Penjualan itu lebih tinggi 30% jika dibandingkan dengan penjualan Honda di ajang GIIAS 2021 lalu.

Honda Brio menjadi model Honda dengan penjualan sebesar, yaitu sebanyak 676 unit atau 35% dari total pemesanan pada ajang di GIIAS 2022. Model lain yang banyak dipesan adalah All New Honda HR-V sebesar 501 unit, kemudian diikuti oleh All New Honda BR-V sebesar 454 unit.

Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM Yusak Billy mengatakan pihaknya bersyukur pameran GIIAS tahun ini disambut dengan antusias oleh konsumen sehingga Honda dapat mencatat hasil penjualan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya.



Baca juga: GIIAS 2022 Gelar Malam Penghargaan Peserta Pameran



"Angka yang kami umumkan merupakan angka penjualan yang dilakukan di booth Honda selama pelaksanaan GIIAS 2022 dan telah memenuhi prosedur administrasi dengan booking fee. Hal ini kami lakukan untuk memastikan setiap pesanan konsumen di GIIAS dapat kami penuhi dalam waktu yang lebih cepat, sehubungan dengan kondisi pasokan yang saat ini masih belum stabil," ujar Billy dalam keterangannya, Senin (22/8).

Selama pameran GIIAS 2022, Honda menampilkan sebanyak 32 unit kendaraan terbarunya di atas booth berukuran 2.394 meter persegi. Untuk memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi selama di GIIAS, booth Honda juga menyediakan dealing area dengan 40 dealing table, dilengkapi dengan hand sanitizer serta papan plastik pembatas di setiap mejanya.

Selain itu, Honda juga menyediakan berbagai program penjualan, bonus menarik, serta unit test drive untuk konsumen selama GIIAS 2022.

Selain dari sisi penjualan, pada GIIAS kali ini Honda Civic RS berhasil menjadi mobil terfavorit untuk kategori sedan. Honda Civic RS merupakan salah satu display mobil yang ditampilkan di booth Honda dengan warna andalannya yaitu Ignite Red Metallic. (OL-16)