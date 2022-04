Hyundai IONIQ 5 Borong Penghargaan World Car of the Year

HYUNDAI IONIQ 5 berhasil memborong beberapa penghargaan bergengsi World Car Awards 2022 yang digelar pekan lalu, di kategori all-electric crossover, antara lain World Car of the Year, World Electric Vehicle of the Year dan World Car Design of the Year. World Car Awards mengumumkan hasil kemenangan ini pada acara yang diadakan di New York International Auto Show (NYIAS) pada pada Rabu (13/4).

IONIQ 5 dipilih oleh 102 jurnalis otomotif dari 33 negara di seluruh dunia. Mobil listrik murni (BEV), yang telah memenangkan banyak penghargaan internasional ini, berkompetisi bersama 27 model pesaing yang diluncurkan pada 2021, dan pada akhirnya berhasil memperoleh kemenangan di ketiga kategori di mana IONIQ 5 dinominasikan.

IONIQ 5 mendapatkan banyak kelebihan dari desain arsitektur Electric-Global Modular Platform (E-GMP) yang menawarkan kapasitas 800-V, kemampuan pengisian daya ultra-fast hingga 80% hanya dalam 18 menit, dan interior yang lapang. Keunikan interior dari sebuah mobil listrik yang dapat didorong ke kanan, ke depan, dan ke belakang memberikan ruang yang lebih luas dibandingkan kendaraan konvensional.

Apabila dilengkapi dengan penggerak dua roda (2WD) dan baterai hingga 77,4 kWh, jarak tempuh maksimum dalam sekali pengisian daya adalah sekitar 470~480 km, menurut standar WLTP. Fitur-fiturnya antara lain teknologi Vehicle-to-Load (V2L), konektivitas canggih dan sistem bantuan pengemudi yang menawarkan pengalaman in-car terbaik.

"Kami sungguh merasa terhormat menerima penghargaan bergengsi, yang mengakui performa dan kerja keras semua orang dan partner kami di Hyundai Motor Company. Visi kami adalah untuk mewujudkan Kemajuan untuk Kemanusiaan atau 'Progress for Humanity', oleh karena itu dukungan seperti penghargaan ini akan memperkuat komitmen kami untuk mewujudkan visi ini," kata Presiden dan CEO Hyundai Motor Company Jaehoon Chang,.

Untuk World Car of the Year, para juri memilih IONIQ 5 dari daftar awal 28 kendaraan, kemudian menjadi tiga finalis. Syarat untuk kategori ini adalah kendaraan harus diproduksi setidaknya 10.000 unit per tahun, dengan harga di bawah tingkat kemewahan di pasar utama mereka, dan dijual di setidaknya dua pasar utama, di paling sedikit dua benua, pada rentang waktu antara 1 Januari 2021 – 30 Maret 2022.

Untuk World Electric Vehicle of the Year, juri memilih IONIQ 5 dari daftar awal 11 kendaraan, kemudian menjadi tiga finalis. Syarat untuk kategori ini adalah kendaraan harus ditenagai hanya oleh satu atau lebih motor listrik, diproduksi dalam volume setidaknya 5.000 unit per tahun dan dijual di setidaknya dua pasar utama, di paling sedikit dua benua, pada rentang waktu antara 1 Januari 2021 – 30 Maret 2022.

Untuk World Car Design of the Year, panelis yang terdiri dari enam pakar dari Prancis, Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat memilih IONIQ 5 dari semua pesaing yang bersaing dalam lima kategori penghargaan lainnya. Panelis menilai setiap kendaraan berdasarkan gaya dan inovasi yang mampu melampaui batasan yang telah ditetapkan.

"Kami bangga menjadi bagian dari acara penghargaan otomotif paling bergengsi di dunia. Kami merasa senang menyambut semua orang di Auto Show hari ini untuk pengumuman langsung para pemenang. Dua tahun terakhir telah menjadi tantangan bagi semua orang, namun saat ini para pecinta mobil siap untuk merasakan semua kendaraan dan teknologi baru yang menakjubkan yang ditawarkan industri ini," ujar President New York Auto Show Mark Schienberg,

Acara penghargaan tahunan, World Car Awards mencari mobil-mobil dengan kategori desain terbaik, mobil mewah, mobil performa, mobil perkotaan, EV dan mobil terbaik tahun ini. Pada bulan Februari, juri menunjuk Luc Donckerwolke, Chief Creative Officer Hyundai Motor Group, sebagai World Car Person of the Year 2022 atas kontribusinya dalam mengawasi pengembangan model baru, termasuk IONIQ 5.