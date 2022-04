Wuling Almaz RS Raih Gelar Best of High SUV Gasoline

WULING Almaz RS, Intelligent Digital Car, pada Jumat (1/4) dinobatkan sebagai Best of High SUV Gasoline dalam ajang Otomotif Award 2022. Acara penghargaan tahunan dari Otomotif yang mengusung tema 'We Can Do' ini digelar secara virtual melalui Channel Youtube Otomotif TV dan GridOto serta Facebook fans page Otomotifweekly dan GridOto.

"Kami bangga dan berterima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada flagship SUV kami, Wuling Almaz RS sebagai Best of High SUV Gasoline. Apresiasi dari rekan media Otomotif ini tentunya menjadi pembuktian atas kompetensi dari Intelligent Digital Car yang didukung dengan inovasi Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE) di segmen SUV dan menjadi dorongan bagi kami untuk terus berinovasi," jelas Brand & Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani.

Proses penjurian Otomotif Award 2022 ini dilakukan sejak April 2021 hingga Maret 2022 oleh tim Tabloid Otomotif. Penilaian dilakukan berdasarkan 7 faktor. Mulai dari desain, fitur dan teknologi, performa, konsumsi bahan bakar, harga, handling dan kenyamanan, sampai dengan faktor kebaruan dari sebuah produk. Tidak ketinggalan, model yang diuji merupakan unit yang masih dipasarkan secara resmi.

Wuling Almaz RS 'Drive Unlimited Way' yang dinobatkan sebagai Best of High SUV Gasoline ini merupakan model SUV flagship yang dibekali inovasi canggih dalam rangka mengoptimalkan kenyamanan dan kemudahan berkendara. Inovasi tersebut adalah Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE) yang memadukan sistem Advanced Driver Assistance System (ADAS) dan Internet of Vehicle (IoV).

Fitur ADAS merupakan sistem pendukung modern untuk memudahkan pengemudi dalam menjaga keselamatan saat berkendara. Terdapat 12 fungsi dalam ADAS. Terdiri dari Adaptive Cruise Control (ACC), Bend Cruise Assistance (BCA), Intelligent Cruise Assistance (ICA), Traffic Jam Assistance (TJA), Lane Departure Warning (LDW), Lane Keeping Assist (LKA), Safe Distance Warning (SDW), Forward Collision Warning (FCW), Automatic Emergency Brake (AEB), Intelligent Hydraulic Braking Assistance (IHBA), Collision Mitigation System (CMS), Intelligent Head Beam Assistance (IHMA).

Kemudian untuk Internet of Vehicle (IoV) memiliki beragam fitur canggih seperti Vehicle Remote Control untuk mengendalikan kendaraan dari jarak jauh via smartphone. Melalui IoV pengemudi juga dapat dengan mudah memanaskan mesin, mendinginkan kabin, membuka-tutup jendela dan kunci pintu hingga Vehicle Positioning yang dapat diakses menggunakan aplikasi yang dipasangkan pada smartphone. Selain itu, ada juga fitur Geo-Fencing atau "pagar elektronik" yang bertugas sebagai fitur keamanan. Jika kendaraan diketahui berada di luar radius yang ditetapkan, pemilik kendaraan akan menerima notifikasi melalui smartphone. Multi-device interface juga dapat diakses melalui koneksi bluetooth atau bluetooth key.

Sebagai informasi tambahan, Wuling Almaz RS turut hadir dalam pameran IIMS Hybrid 2022. Selain dapat melihat langsung di booth Wuling yang terletak di Hall D, JIEXPO Kemayoran, konsumen pun bisa mencoba Smart SUV ini di area test drive.

"Kami menyediakan 2 unit Almaz RS yang bisa di coba di IIMS Hybrid 2022. Mari rasakan berkendara modern bersama Almaz RS yang dilengkapi dengan ADAS," tutup Dian. (S-4)