Suzuki Ignis Tantang Pendatang Baru di JAW 2022

DI ajang pameran otomotif Jakarta Auto Week (JAW) 2022 PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) tidak hanya menghadirkan model-model laris produksi lokal, seperti XL7, All New Ertiga, New Carry Pick Up, dan APV, tetapi juga produk berstatus CBU. Salah satunya adalah Suzuki Ignis. Meskipun bukan pendatang baru, mobil kompak ini dapat menjadi alternatif konsumen sebagai sarana pendukung mobilitas sehari-hari di kepadatan kota.

Kendaraan yang mengusung tagline 'The New Breed of Urban SUV' ini hadir dengan dimensi yang kompak, desain yang unik menyerupai sebuah Citycar. Desainnya pun cukup segar dan berkesan orisinal yang membuat kehadirannya di jalan mudah dikenali tanpa berpikir lama.

"Untuk melengkapi kebutuhan kaum urban, kami meluncurkan New Ignis yang kini tampil lebih modern, memiliki banyak fitur untuk mendukung kenyamanan dan mobilitas, serta ground clearance yang cukup tinggi di kelasnya sehingga menambah kebanggaan dalam menunjang kegiatan dan gaya hidup perkotaan yang dinamis," ujar 4W Marketing Director SIS Dony Saputra, saat Ignis 'facelift' diluncurkan April 2020 lalu.

New Ignis hadir dengan dimensi panjang 3.700 mm, lebar 1.690 mm, dan tinggi 1.595 mm dengan jarak sumbu roda alias wheelbase sepanjang 2.435 mm, serta ground clearance setinggi 180 mm yang memungkinkan kendaraan menyusuri mulusnya jalan aspal hingga permukaan jalan rusak.

Alhasil, meskipun kelihatan mungil, New Ignis mampu menyajikan ruang kabin yang lapang dan fungsional. Fiturnya pun cukup modern untuk ukuran kendaraan di kelasnya. Mulai dari Keyless Entry, Steering Wheel Switch Control, serta meter cluster yang sangat informatif. Fitur lainnya berupa AC auto climate lengkap dengan heater.

Fitur keamanan kendaraan yang dibangun di atas platform generasi terbaru Suzuki Heartech ini, didukung oleh Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Brake-force Distribution (EBD), Brake Assist (BA), dual SRS airbags, Side Impact Beam, ISOFIX, Immobilizer, dan Pretensioner front seat belt.

Tersedia juga aksesoris yang menambah kenyamanan dan keamanan serta estetika kendaraan, seperti parking sensor, door visor, rear upper spoiler, head unit model touch screen, hingga side under spoiler.

Sumber tenaganya didukung oleh mesin berkode K12M 4 cylinder 16 Katup berkapasitas 1.197 cc, yang mampu menghasilkan tenaga 83 PS pada 6.000 rpm, dan torsi maksimal 113 Nm pada 4.200 rpm.

Mobil kompak berstatus CBU ini hadir dengan dua pilihan transmisi yaitu manual 5-percepatan berbanderol Rp205,7 juta dan Ignis GX AT bertransmisi Auto Gear Shift (AGS) yang dilego senilai Rp215,9 juta.

"New Ignis ini adalah The New Breed of Urban SUV, karena hadir dengan desain yang lebih modern, lebih jantan, ground clearance tinggi, serta comfort dan convenience. Di samping itu, biaya perawatan New Ignis juga sangat terjangkau. Semua keunggulan tersebut membuat kami optimistis New Ignis akan mendapat respons positif dari pelanggan karena menawarkan nilai terbaik di kelasnya," tambah Dony. (S-4)