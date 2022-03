Creta Jadi Sorotan Hyundai di JAW 2022

DI ajang pameran Jakarta Auto Week yang digelar mulai 12 hingga 20 Maret 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) menampilkan serangkaian produk dan layanan unggulannya, termasuk SUV terbaru Hyundai CRETA.

Hyundai menawarkan banyak program menarik di JAW 2022 untuk memaksimalkan kepuasaan pelanggan dalam memiliki produk Hyundai, di antaranya adalah program Lucky Dip dengan berbagai macam hadiah.



Selain Hyundai CRETA, SUV pertama yang Hyundai produksi di Indonesia untuk masyarakat Indonesia; tampilan ekosistem kendaraan listrik Hyundai yang mencakup lini produk BEV dan platform khusus kendaraan listrik E-GMP (Electric-Global Modular Platform) juga hadir memeriahkan acara pameran.

Di samping itu, terdapat pula pengalaman interaktif lainnya, seperti robot pintar berkaki empat ‘Spot’, area teknologi konektivitas Hyundai Bluelink, area solusi mobile myHyundai Indonesia, dan photo booth Hyundai x BTS.

“Melalui acara ini dan sebagai produsen mobil yang fokus kepada pelanggan, kami ingin menunjukkan visi Hyundai untuk menghadirkan pengalaman terbaik bahkan melebihi ekspektasi pelanggan kami. Semoga Anda semua dapat merasakan kegembiraan di booth Hyundai dan sampai bertemu di sana!” ujar President Director HMID SungJong Ha, Sabtu (12/3)

Di sepanjang perhelatan JAW 2022, CRETA masih menjadi sorotan utama lengkap dengan teknologi dan fitur terdepan, yaitu Hyundai Bluelink dan My Own CRETA. Selain CRETA, Hyundai juga menampilkan jajaran produk unggulan lainnya, mulai dari New SANTA FE, PALISADE, STARIA, dan KONA Electric. Hyundai juga akan menyediakan unit test drive bagi pelanggan untuk mencoba keunggulan produk tersebut, dan tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. (S-4)