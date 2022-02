Honda Civic Sabet Gelar Car of the Year di Amerika Utara

HONDA Civic untuk Amerika Utara berhasil meraih penghargaan sebagai Car of the Year di ajang North American Car Truck and Utility Vehicle of the Year Awards 2022 yang diadakan di Detroit, Michigan, Amerika Serikat, Jumat (4/2).

Sebagai sebuah model baru yang baru saja dirilis pada tahun 2021, ini adalah penghargaan Honda pertama dalam empat tahun sejak penghargaan Honda Accord yang diterima pada 2018, dan penghargaan North American Car of the Year ketiga dari Honda Civic setelah tahun 2006 dan 2016.

Penghargaan ini dipilih oleh jurnalis Amerika Serikat dan Kanada berdasarkan evaluasi komprehensif dari inovasi, desain, kinerja keselamatan, kinerja berkendara, kepuasan pelanggan, dan lain sebagainya.

Honda Civic generasi ke-11 diluncurkan di Amerika Serikat pada Juni 2021, dengan desain terbaru yang semakin sporty dan canggih. Sedan legendaris Honda ini juga memiliki memiliki stabilitas manuver yang tinggi dan kenyamanan berkendara yang sangat baik. Selain itu, teknologi keselamatan canggih Honda SENSING menjadi sebuah standar untuk meningkatkan kinerja keselamatan kendaraan dan konsumen yang lebih luas lagi, termasuk anak muda dan mereka yang membeli kendaraan untuk pertama kalinya. (S-4)