Beli Mobil Suzuki Berhadiah Undian Jimny

MEMERIAHKAN awal tahun 2022, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menghadirkan promo bagi konsumen yang membeli mobil Suzuki untuk mendapatkan hadiah langsung dan hadiah undian. Untuk setiap pembelian, konsumen akan langsung mendapatkan voucer belanja dan suvenir. Selain itu, konsumen juga berkesempatan memenangkan Jimny, Gixxer dan GSX R-150 yang akan diundi pada minggu pertama Maret 2022. Promo Suzuki Bonus Suzuki ini berlaku dari 1 Desember 2021 hingga 28 Februari 2022.

“Untuk menyemarakkan awal tahun 2022 serta apresiasi terhadap pelanggan, kami menawarkan program menarik bagi konsumen yang membeli mobil Suzuki seperti All New Ertiga Suzuki Sport FF, All New Ertiga SS, XL7, New Ignis, New Baleno, New Sx4 S-cross, New Carry Pick Up, Karimun Wagon R, dan APV. Promo Suzuki Bonus Suzuki ini kami hadirkan tentunya dengan harapan dapat menambah kebahagiaan konsumen di tahun yang baru,” terang Assistant to Departement Head Sales 4W SIS Sukma Dewi, Kamis (6/1).

Konsumen yang melakukan pembelian mobil Suzuki akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucer belanja senilai Rp1.000.000 yang akan diberikan langsung setelah proses pembayaran selesai. Selain itu, Suzuki juga memberikan suvenir yang disediakan oleh 6 perusahaan leasing rekanan Suzuki, seperti Suzuki Finance, BCA Finance, Mandiri Tunas Finance, ADIRA Finance, Indomobil Finance & OTO Finance untuk transaksi kredit sesuai dengan periode program. Namun, promo ini belum dapat berlaku untuk pembelian tipe Chassis, Blind Van, dan kendaraan modifikasi lainnya.

Selain memberikan hadiah langsung, Suzuki memberikan kesempatan untuk mendapatkan hadiah undian berupa 1 unit Jimny (transmisi otomatis), 5 unit Gixxer dan 20 unit GSX R-150 bagi konsumen yang beruntung. Pengumuman pemenang akan disiarkan melalui surat resmi dan publikasi melalui media sosial Suzuki Indonesia. Bagi pemenang yang ingin mengklaim hadiah tersebut, dapat melampirkan surat resmi pemenang dari Suzuki, fotokopi bukti faktur kendaraan, STNK, serta fotokopi KTP atau SIM.

“Menghadirkan beragam promo menarik menjadi salah satu upaya Suzuki dalam menjaga komitmen memprioritaskan dan memberikan kepuasan kepada pelanggan setia Suzuki. Suzuki juga terus berkomitmen dan berupaya menghadirkan produk yang berkualitas untuk meningkatkan penjualan dan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan pelayanan Suzuki,” tutup Sukma Dewi. (S-4)