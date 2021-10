Hyundai G80 Jadi Kendaraan Resmi Tamu VIP KTT G20 2022 di Bali

HYUNDAIi Motor Group (HMG) mengumumkan dipilihnya mobil listrik Genesis G80 sebagai mobil resmi VIP para petinggi negara yang berpartisipasi di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali pada kuartal keempat 2022 dengan tema 'Recover Together, Recover Stronger'. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sebuah kegiatan pameran bertajuk 'The Future EV Ecosystem for Indonesia'.

Global Head of the Genesis Brand Jay Chang mengngkapkan bahwa penunjukkan ini merupakan sebuah kehormatan bagi perusahaan untuk dapat menghadirkan Electrified G80 di KTT G20 Bali 2022.

"Genesis telah sepenuhnya siap untuk menyediakan dukungan yang diperlukan untuk kelancaran konferensi tingkat dunia tersebut," imbuh Chang, Senin (15/10).

Genesis merupakan merek mobil mewah global dari Hyundai yang memberikan standar tertinggi dalam hal performa, desain, keamanan, dan inovasi, serta di saat bersamaan terus mendorong masa depan berkelanjutan.

Dengan jajaran produk model mewah yang terus berkembang - di antaranya adalah G70, G80, G90, GV60, GV70, dan GV80 - Genesis menargetkan posisi sebagai pemimpin era elektrifikasi yang berfokus pada dua strategi elektrifikasi, yaitu sel bahan bakar dan kendaraan listrik berbasis baterai, yang diwujudkan dengan kehadiran model-model kendaraan listrik G80 dan GV60.

Genesis telah menyatakan komitmennya untuk dapat menjadi merek dengan kendaraan yang mendukung 100% bebas emisi pada 2030 dan menargetkan netralitas karbon pada 2035.

Genesis G80

Electrified G80 merupakan model EV premium pertama dari Genesis yang ditunjuk menjadi mobil resmi VIP untuk para petinggi negara di KTT G20 Bali 2022 yang menghadirkan sebuah standar baru untuk sedan listrik mewah karena memiliki performa dan teknologi tingkat tinggi.

Pada sisi eksterior, model ini memiliki bentuk yang menarik perhatian dengan grille yang aerodinamis berbentuk pola G-Matrix terbalik khas Genesis. Sementara bagian interiornya memberikan yang terbaik di kelasnya dengan menyajikan konsep 'Beauty of White Space' dengan material ramah lingkungan di seluruh bagian sehingga memancarkan nilai berkelanjutan yang ingin direalisasikan oleh Genesis.

Kendaraan listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) sendiri merupakan salah satu kategori yang tengah dipacu pengembangannya, di mana Pemerintah Indonesia dalam jangka menengah atau lima tahun mendatang, menargetkan 20 persen dari total produksi mobil di Indonesia masuk dalam kendaraan ramah lingkungan.

Sedangkan untuk komitmen jangka panjang, berdasarkan Net Zero Emission Roadmap 2021 - 2060, pemerintah Indonesia ingin mendorong ekosistem kendaraan listrik dan akan menghentikan penjualan kendaraan konvensional jenis sepeda motor pada 2040 dan mobil pada 2050.