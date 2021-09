The New BMW M5 Competition Sedan Eksklusif Berkemampuan Sportscar

BMW Indonesia resmi meluncurkan BMW M5 Competition terbaru, kemarin (17/9). Sports car mewah terbaru ini diyakini sebagai kombinasi terbaik dari semua kemewahan dan kenyaman sedan bisnis dengan performa tinggi dan teknologi terdepan.

Sports car empat-pintu dari BMW M GmbH ini memiliki mesin paling kuat dalam sejarah model BMW M5 sejak pertama kali diperkenalkan 36 tahun lalu. Mesin V8 ini menghasilkan output maksimum 625 hp pada 6.000 rpm dan torsi puncak sebesar 750 Nm mulai 1.800 rpm hingga 5.860 rpm.

Alhasil BMW M5 Competition mampu sprint dari 0 – 100 km/jam dalam 3,4 detik, menempatkannya secara pasti ke dalam kategori super-sports cars. Mobil ini hanya membutuhkan 10,8 detik untuk mencapai 200 km/jam dari keadaan diam.

Menurut Director of Communications BMW Indonesia Jodie O’tania, kehadiran The New BMW M5 Competition meneruskan sejarah 36 tahun BMW M5 sebagai sedan bisnis mewah empat-pintu performa tinggi yang selalu menjadi tolok ukur di segmennya.

BMW M5 Competition tampil dengan sosok yang agresif dengan garis lampu depan kini berbentuk L dan mengarah ke satu tujuan yaitu kidney grille BMW. Opsi lampu BMW Individual Shadowline juga menambahkan aksen warna gelap pada LED matrix Headlights dan BMW Laserlight membuatnya semakin sporty.

Opsi velg kini juga mencakup desain yang baru yaitu 20" M light alloy wheels Y-spoke style 789 M forged wheel, Bicolour Jet Black burnished with mixed tyres plus standar rem performa tinggi di balik jari-jarinya, menegaskan karakter mesinnya yang tempramental.

Melalui tombol M Mode dan mengonfirmasi prompt di layar tengah yang akan mengaktifkan moda TRACK, maka mobil ini sudah siap digunakan di sirkuit balap dan menonaktifkan semua fungsi kenyamanan dan keselamatan sistem bantuan pengemudi.

BMW M5 Competition dijual dalam jumlah yang sangat terbatas dan hanya tersedia di diler Resmi BMW M dengan harga Rp4,789 miliar (off-the-road). Kendaraan ini termasuk BMW Service Inclusive, sebuah program yang membebaskan semua biaya perawatan kendaraan untuk pelanggan selama 5 tahun atau 60.000 km.

"BMW Indonesia dan satu-satunya diler BMW M di Indonesia, BMW Eurokars terus melayani pelanggan BMW M di tengah beragam tantangan yang ada. BMW Indonesia dan BMW Eurokars mulai bulan September ini menyelenggarakan BMW M Tour, di mana kami akan datang ke kota besar seperti Bandung, Semarang, Malang, Bali, Medan, dan Balikpapan," ujar Vice President of Sales BMW Indonesia Bayu Riyanto. (Ifa/S-4)