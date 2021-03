IIMS Virtual 2021 Sukses Digelar

PERHELATAN Indonesia International Motor Show (IIMS) Virtual 2021 x Shopee fase pertama, meraih sukses besar selama sebelas hari (18-28 Februari 2021).

Cara baru pameran otomotif ini didukung 70 brand yang terdiri dari 13 brand Mobil, 7 brand Motor, dan puluhan brand Aftermarket yang menawarkan beragam produk terbaiknya ke konsumen melalui platform digital.

Beragam fitur teknologi terkini seperti virtual booth yang dapat dinikmati secara dua dimensi (2D) maupun tiga dimensi (3D), kelengkapan visual 360, bahkan penerapan Virtual Reality (VR) telah diaplikasikan.

Pengunjung juga dapat dengan mudah dan aman dalam mengakses pameran melalui gawai masing-masing tanpa dipungut biaya tiket masuk layaknya sebuah pameran offline. Sensasi masuk ke gedung, lobby dan main hall pameran serta jelajah tiap booth tetap dimungkinkan melalui penggunaan kacamata Virtual Reality atau 3D VR cardboard ke area pameran IIMS Virtual x Shopee.

Cara baru belanja produk otomotif makin dimudahkan selama pemeran berkat dukungan e-commerce Shopee yang menyiapkan langsung halaman IIMS Virtual pada platform Shopee. Kemudahan bertransaksi disertai beragam promo menarik dan hadiah menjadi menu pemikat pengunjung.

Tagline 'A New Level of Experience' yang diusung IIMS Virtual 2021 x Shopee, tentu digagas untuk memberi dampak positif bagi semua peserta pameran, terutama mendorong jumlah transaksi.

Berdasarkan data transaksi penjualan yang telah dilaporkan oleh 45% dari total exhibitors IIMS Virtual, Minggu sore (28/2), tercatat Rp14 miliar. Sementara total pengunjung laman www.indonesianmotorshow.com per tanggal 27 februari 2021 sebanyak 119.181, dan total keseluruhan impresi pada digital platform IIMS dan Shopee Live mencapai 1.116.272 impressions.

Selama 11 hari penyelenggaraan IIMS Virtual 2021 x Shopee, dimeriahkan dengan rangkaian program yang mendapat atensi positif dari visitor. Tiap hari penonton disapa oleh ragam narasumber perwakilan brand maupun komunitas dalam acara Live Talk Show IIMS Virtual 2021 x Shopee.

Ulasan line-up Mobil dan Motor baru, diakomodir malalui program BIG B.O.S, berupa program test drive and ride yang melibatkan perwakilan brand hingga tokoh otomotif terkenal. Review yang objektif oleh para BIG B.O.S yang didaulat menjadi tester, diharapkan menjadi referensi objektif para calon pembeli unit Mobil dan Motor baru.

Lebih dari 400 item hadiah untuk para penonton dibagikan untuk para penonton setia selama tayangan langsung melalui akun Instagram dan Youtube @iims_id serta Apps Shopee Live, tidak tangung-tanggung,

Program 'Rare Automotive Item for Auction' yang terbilang sukses pada gelaran IIMS Motobike Show Hybrid tahun 2020 lalu, menjadi ajang yang dinantikan para automotive enthusiast yang ingin menjual produk otomotif langka dengan harga terbaik melalui mekanisme lelang online.

Sebagai penutup perhelatan acara IIMS Virtual Fase Pertama, puncak acara dimeriahkan dengan penghargaan 'IIMS Virtual 2021 x Shopee Visitor Choice'. Pemilihan seluruh pemenang berdasarkan data pengunjung yang mengakses IIMS Virtual 2021 x Shopee.

Berikut ini para pemenang penghargaan IIMS Virtual 2021 X Shopee Visitor Choice :

Most Favorite Car Brand – Honda

Most Favorite Motorcycle Brand – Benelli

Most Favorite Aftermarket Brand – Venom

Most Favorite Car – KIA Sonet

Most Favorite Electric Car – Hyundai IONIQ

Most Favorite Motorcycle – Royal Alloy

Most Favorite Electric Motorcycle – NIU

Most Favorite Spare Part – Pirelli

Most Favorite Car Deal – Toyota

Most Favorite Motorcycle Deal – Vespa

Most Favorite Accessories Deal – V-Kool

Most Interactive Booth – KIA

Most Favorite 360 Booth – DFSK

Most Favorite BIG BOS Program – Tesla Drift

Most Favorite BIG BOS Car Pick – Mazda3

Most Favorite BIG BOS Motorcycle Pick – BMW Motorrad G 310 GS

Most Favorite New Comer Brand – MG

Most Favorite New Car Launch – Mitsubishi New Pajero Sport

Most Interactive Live Platform – Shopee Live

