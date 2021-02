Ford Eropa Hanya Jual Mobil Listrik Murni di 2030

FORD pertama kali memperkenalkan mobil bertenaga baterai pada 2011. Produsen mobil asa Detroit Amerika Serikat itu kemudian memamerkannya di ajang 2012 Geneva Motor Show yang kemudian diikuti oleh modelmodel lainnya.

Seiring dengan semakin meningkatnya tren kendaraan berpenggerak motor magnet ini, Ford Eropa mengumumkan bahwa perusahaannya berencana hanya akan menjual kendaraan listrik di pasar Eropa pada 2030 mendatang.

Menandai keseriusannya, saat ini telah menggelontorkan invstasi global senilai US$22 miliar untuk elektrifikasi hingga 2025, dan berencana setiap kendaraan penumpang baru yang dijual di Eropa memiliki kemampuan berjalan dengan emisi nol, baik itu dalam bentuk mobil listrik penuh (full electric) maupun plug-in hybrid dalam lima tahun ke depan

Setelah 2026 nanti perusahaan akan memulai menghentikan produksi mobil-mobil hybrid tersebut dan menggantikannya dengan mobil listrik murni pada akhir dekade ini. Sebagai bagian dari skenario ini, Ford telah menyuntik dana senilai US$ 1 miliar untuk mengubah fasilitas produksi di Cologne, Jerman menjadi Pusat Elektrfikasi Ford (Ford Cologne Electrification Center).

Selain sebagai fasilitas Ford pertama yang didedikasikan untuk memproduksi kendaraan-kendaraan listrik, Ford Cologne Electrification Center juga akan menjadi basis produksi untuk kendaraan penumpang listrik pertama di Eropa yang akan memasuki tahap produksi pada 2023 mendatang.

"Keputusan untuk membuat situs produksi dan pengembangan pusat e-mobility Ford di Cologne, Eropa merupakan sinyal penting bagi seluruh tenaga kerja (di Ford)," ujar Chairman of the General Works Council of Ford-Werke GmbH, Martin Hennig. Ini menawarkan perspektif jangka panjang bagi karyawan dan pada saat yang bersamaan juga mendorong mereka untuk ikut membentuk masa depan listrik, imbuh Martin.

Presiden Ford Eropa Stuart Rowley menambahkan, "Kami akan menawarkan rangkaian kendaraan elektrifikasi yang luar biasa, didukung oleh layanan dan pengalaman digital yang berorientasikan pada pelanggan, yang memungkinkan konsumen kami turut dalam perjalanan menuju masa depan yang seluruhnya listrik, mulai saat ini bersama peluncuran Mustang Mach-E listrik." (S-4)