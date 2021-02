Honda Raih Empat Penghargaan Melalui Accord dan City

HONDA mendapat empat penghargaan dari dua model sedannya yaitu Accord dan City terkait dengan fitur keselamatan di ASEAN New Car Assessment Program (ASEAN NCAP) Grand Prix Awards 2020.

Honda Accord berhasil mendapatkan tiga penghargaan pada kategori 'Best Safety Performance' setelah melalui tes pada Juli 2019 lalu. Sedangkan Honda City memperoleh penghargaan 'ASEAN NCAP Excellent Award - Consistent 5 Star' setelah melakukan proses tes pada Maret 2020 lalu.

Honda Accord berhasil mengoleksi peringkat keamanan NCAP ASEAN Bintang 5, menerima 3 penghargaan dari kategori 'Best Safety Performance' dalam 'Adult Occupant Protection' (AOP) untuk perlindungan terhadap penumpang dewasa, 'Child Occupant Protection"'(COP) untuk perlindungan terhadap penumpang anak-anak, serta 'Overall' (skor tertinggi dari keseluruhan penilaian).

Accord generasi ke-10 pertama kali masuk ASEAN pertama kali di Thailand pada Maret 2019, dan berlanjut ke enam negara lain termasuk Indonesia. Di ASEAN Accord mendapat beberapa penghargaan bergengsi seperti di Thailand dengan meraih 'Best Mid-Size Sedan under 2.000 cc' pada Car of the Year 2019. Di Malaysia meraih 'Executive Sedan of The Year' pada Carlist.my - People's Choice Awards 2019, serta di Filipina sebagai 'Best in Safety Features-Midsize Sedan' pada Auto Focus People's and Media's Choice Awards 2020.

Sedangkan Honda City generasi ke-5, model Honda terbaru yang meraih peringkat keselamatan bintang 5 telah memenangkan 'ASEAN NCAP Excellent Award - Consistent 5 Star' untuk keunggulan dan keselamatan bintang 5 yang sudah didapatkan secara berturut-turut dari generasi ke-3, dan ke-4 sebelumnya.

Setelah penayangan perdananya di Thailand pada November 2019 lalu, All New Honda City juga telah diperkenalkan di Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Model tersebut telah terjual lebih dari 45.000 unit dalam waktu 1 tahun setelah peluncuran dan menjadi model terlaris Honda di ASEAN.

Selain Honda Accord dan Honda City, beberapa model Honda juga sempat mendapatkan penghargaan pada ASEAN NCAP Grand Prix Awards seperti Honda CR-V yang mendapatkan penghargaan 'ASEAN NCAP Excellent Award - Consistent 5 Star' dan 'Best SUV in COP' 2018. Honda Civic pun sempat mendapatkan penghargaan 'Best Medium Family Car in AOP' dan 'Best Medium Family Car in COP' 2016, serta model-model lainnya.

Mengenai ASEAN NCAP

ASEAN NCAP adalah program penilaian untuk mobil-mobil baru yang ada di Asia Tenggara. Program ini bertujuan untuk mengevaluasi standar keselamatan kendaraan, meningkatkan kesadaran konsumen, dan mendorong pasar untuk kendaraan yang lebih aman di kawasan ASEAN. Uji tabrakan NCAP ASEAN dilakukan sebagai kolaborasi antara ASEAN NCAP dan Japan Automobile Research Institute (JARI). (S-4)