Kuasai Kosa Kata Bahasa Inggris dengan Bermain Quiz di Kahoot

SAAT mengawali pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, ternyata banyak siswa kelas VII yang terlihat ragu-ragu saat diminta menyebutkan beberapa kosa kata dalam bahasa Inggris. Sepertinya hampir dua tahun lamanya mereka belajar dari rumah sehingga membuat kemampuan menyampaikan gagasannya menjadi menurun.

Untuk membangkitkan minat siswa dalam belajar bahasa Inggris, saya mencoba mengajarkan kosa kata lewat aplikasi Kahoot. Aplikasi ini saya pelajari dari pelatihan yang diadakan oleh Tanoto Foundation.

Saya membuat pembelajaran kosa kata yang terkait dengan materi Introduction. Melalui aplikasi Kahoot, saya membuat kuis kosa kata yang diberikan kepada siswa sebelum kegiatan inti pembelajaran.

Siswa saya bimbing untuk membuka aplikasi Kahoot lewat pencarian Google. Setelah dibuka, siswa diberikan pin yang akan digunakan untuk membuka Kahoot Game. Setelah aplikasi terbuka, siswa mulai mengikuti permainan kuis dengan memilih arti yang tepat dari kosa kata bahasa Inggris yang tampil di layar HP mereka.

Seperti contoh di bawah ini:

Nice meet you means:

a. Aku mengenalmu

b. Aku tahu rumahmu

c. Senang bertemu denganmu

d. Aku ingin berkenalan denganmu

Screen shoot Kahoot Game, permainan kuis dengan memilih arti yang tepat dari kosa kata bahasa Inggris.

Siswa juga diperbolehkan menggunakan kamus daring dalam menemukan arti kata baru yang dikuiskan. Saat kuis, wajah anak-anak terlihat serius, deg-degan karena takut salah, sekaligus antusias ingin menang.

Setelah kuis Kahoot selesai, di layar muncul nama siswa beserta peringkatnya. Peringkat berdasarkan jumlah jawaban yang benar dan kecepatan waktu saat menjawab.

“Asyik juga ya, Miss. Tapi deg-degan,” kata Aisyah, siswa kelas VII-5 dengan wajah berseri-seri.

Setelah permainan selesai, saya memberikan arti kosa kata yang dikuiskan kepada siswa. Tujuannya, agar penguasaan kosa kata mereka lebih kuat. Penguasaan kosa kata bahasa Inggris penting untuk memahami materi yang akan dipelajari.

Pembelajaran berlanjut pada kegiatan inti. Siswa mengamati teks tentang Introduction. Mereka diminta mengerjakan tugas di bawah ini yang diberikan secara berkelompok.

Bacalah teks tentang perkenalan berikut ini! Identifkasilah unsur-unsur perkenalan yang terdapat di dalam teks tersebut! Kemudian tuliskanlah unsur-unsur perkenalan tersebut ke dalam kolom yang tepat!

Good morning, everyone. Let me introduce my friend. He is Fasya. His complete name is Rafasya Ananta. He lives in Medan with his parents and two sisters. Fasya is the youngest child in his family. He is a good boy. His parents are very proud of him.

Di kegiatan ini, para siswa juga terlihat tetap antusias. Bahkan mereka tidak lagi ragu bertanya kepada guru tentang kata atau kalimat yang mereka belum paham. Bahkan ketika beberapa kelompok diminta mempresentasikan hasil diskusi mereka, semua terlihat bersemangat memberi pendapat.

“Good morning everyone. Ini adalah greeting atau ucapan sapaan dalam bahasa Inggris. Let me introduce my friend. Yang ini tentang intention atau atau menyampaikan maksud. He is Fasya. His complete name is Rafasya Ananta. Ini unsur dari memperkenalkan nama,” demikian presentasi kelompok siswa. Rincian hasil karya siswa bisa dilihat pada table di bawah.

No

Expression (ungkapan)

About What (tentang apa)

Good morning, everyone

Greeting

Let me introduce my friend

Intention

He is Fasya. His complete name is Rafasya Ananta

Name

He lives in Medan with his parents and two sisters

Address

Fasya is the youngest child in his family

Aamily

He is a good boy. His parents are very proud of him.

Characteristic

Membuat kuis kosa kata bahasa Inggris dengan Kahoot, ternyata membuat siswa lebih tertarik dan tidak menemukan kesulitan memahami teks yang akan dipelajari. Padahal sebelum kuis Kahoot game dilakukan, para siswa masih terlihat ragu-ragu dan kurang percaya diri ketika membahas materi. Sekarang minat belajar mereka lebih meningkat dari sebelumnya. (OL-09)