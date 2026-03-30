Honor of Kings Jadi Bagian dari Rangkaian Esports World Cup 2026

Headline
PANGGUNG kompetisi Honor of Kings (HoK) bersiap memasuki babak baru. Turnamen Honor of Kings World Cup (KWC) resmi diumumkan sebagai bagian dari rangkaian Esports World Cup 2026 (EWC26) yang akan digelar mulai 30 Juli hingga 8 Agustus 2026 di Riyadh, Arab Saudi.
Edisi tahun ini menjadi momen bersejarah dengan diperkenalkannya format lintas judul (cross-title).
Inovasi ini mempertemukan tim-tim terbaik dari ekosistem Honor of Kings (HoK) dan Arena of Valor (AoV) dalam satu kompetisi yang sama. Sebagai jembatan antargim, hero dari AoV akan diintegrasikan ke dalam patch khusus turnamen.
Sebanyak 20 tim terbaik dari berbagai belahan dunia akan bersaing memperebutkan total hadiah fantastis senilai US$3 juta. Ekspansi global juga terlihat dengan hadirnya perwakilan dari India, Thailand, Vietnam, hingga wilayah Taiwan, Hong Kong, dan Makau.
Berikut adalah distribusi slot peserta KWC 2026:
Turnamen akan dibagi ke dalam tiga fase utama dengan penerapan sistem Global Ban & Pick untuk menjamin kedalaman strategi:
Langkah evolusioner ini diambil menyusul kesuksesan besar pada 2025, di mana gabungan pengguna aktif bulanan (MAU) kedua judul gim ini menembus angka 260 juta. KWC di EWC26 bukan sekadar turnamen, melainkan standar baru bagi ekosistem MOBA lintas judul di level internasional. (Z-1)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved