NOVA Esports Rengkuh Gelar Juara Honor of Kings Invitational Season 4

PANGGUNG esports internasional Honor of Kings Invitational Season 4 (KIS4) resmi ditutup dengan gemilang di GBK Basketball Hall, Jakarta, pada 10 Februari 2026.
Turnamen bergengsi ini tidak hanya melahirkan juara baru, tetapi juga menjadi momentum penting bagi pengumuman peta jalan global kompetisi Honor of Kings di tahun 2026.
Perwakilan Malaysia, NOVA Esports, berhasil mengukuhkan diri sebagai penguasa baru setelah tampil dominan di babak Grand Final. Menghadapi wakil Korea Selatan, Nongshim RedForce, NOVA menunjukkan kelasnya dengan menyapu bersih kemenangan telak 4-0.
Meski Nongshim sempat memberikan perlawanan gigih pada gim keempat, soliditas permainan NOVA tetap tak tergoyahkan hingga akhir laga. Atas performa fenomenalnya di partai puncak, bintang NOVA, Muci, dinobatkan sebagai FMVP turnamen.
Selain kompetisi utama, ajang Honor of Kings Women’s Series 3 (KWS3) juga mencapai puncaknya.
Tim HYVE dari Filipina sukses menyabet gelar juara setelah melibas juara bertahan asal Malaysia, AG Global, dengan skor 2-0. Kemenangan ini mempertegas pertumbuhan pesat ekosistem kompetitif perempuan di kancah internasional.
Di sisi lain, ajang Tri-National Showdown yang melibatkan para influencer turut memeriahkan suasana.
Chanosquad International dari Filipina keluar sebagai yang terbaik, sementara wakil tuan rumah, Team How Can?, harus puas menempati posisi runner-up.
Penyelenggaraan di Jakarta kali ini terasa istimewa dengan perpaduan budaya Indonesia yang kental. Pembukaan acara menyuguhkan pertunjukan bertema Wayang dan tarian tradisional, serta penampilan live lagu resmi Forged in Honor.
Kemeriahan semakin memuncak pada sesi half-time saat ikon musik Indonesia, Afgan, menghibur ribuan penonton yang memadati venue maupun yang menyaksikan melalui siaran global.
Menutup rangkaian acara, Honor of Kings mengumumkan peta jalan ambisius untuk 2026. Setelah sukses menjangkau 124 negara pada 2025, tahun ini mereka akan memperluas struktur turnamen mulai dari tingkat akar rumput seperti Campus Series hingga liga profesional regional seperti IKL dan MKL.
Beberapa agenda besar yang patut dinantikan antara lain:
Khusus untuk Indonesia, komitmen jangka panjang ditunjukkan melalui rencana investasi senilai Rp100 miliar untuk mendukung ekosistem kreator konten lokal sepanjang 2026.
Langkah ini diharapkan dapat memperkokoh posisi Indonesia sebagai salah satu pilar utama dalam komunitas global Honor of Kings. (Z-1)
