Jamal Murray Gemilang, Denver Nuggets Benamkan Mavericks

Ilustrasi: Pebasket Denver Nuggets Nikola Jokic (kanan) berlari membawa bola saat bertanding melawan tim Golden State Warriors pada laga NBA 2025-2026 di San Francisco, Amerika Serikat, Minggu (22/2/2026) waktu setempat.(Xinhua/Arthur Dong)

JAMAL Murray tampil luar biasa saat membawa Denver Nuggets menumbangkan Dallas Mavericks 142-135 pada laga Kamis (26/3).

Guard Nuggets tersebut mengemas 53 poin, menandai raihan 50 poin keduanya musim ini, sementara Nikola Jokic mencatatkan statistik fenomenal dengan 23 poin, 21 rebound, dan 19 assist.

Nuggets sejatinya sempat unggul hingga 13 angka pada kuarter ketiga. Namun, Mavericks memberikan perlawanan sengit dan berhasil memangkas jarak menjadi hanya satu poin dalam kedudukan 127-126 saat laga menyisakan 4 menit 20 detik.

Momentum kebangkitan tim tamu terhenti setelah floater dari Jokic serta tembakan tiga angka dari Peyton Watson dan Murray memastikan kemenangan Denver.

Kekalahan ini menjadi yang kelima secara beruntun bagi Mavericks yang kali ini dipimpin oleh pemain debutan Cooper Flagg dengan torehan 26 poin.

Bagi Nuggets, hasil ini menjaga persaingan ketat mereka dengan Minnesota Timberwolves dalam memperebutkan posisi keempat di Wilayah Barat. Timberwolves sendiri memetik kemenangan tipis 110-108 atas Houston Rockets melalui babak tambahan waktu.

Dari Wilayah Timur, duet bintang Philadelphia 76ers, Joel Embiid dan Paul George, menandai laga comeback mereka dengan kemenangan telak 157-137 atas Chicago Bulls. Embiid, yang absen dalam 13 laga karena cedera otot perut, langsung tancap gas dengan mencetak 35 poin.

Sementara itu, George yang baru menyelesaikan sanksi larangan bertanding 25 laga, menyumbangkan 28 poin.

Embiid mengakui kondisi fisiknya belum sepenuhnya prima.

"Cedera ini masih terasa sangat menyakitkan," ungkap Embiid dikutip dari AFP.

Kemenangan itu menempatkan Sixers di posisi ketujuh klasemen Timur, menempel ketat Atlanta Hawks di zona aman play-off.

Hawks sendiri meraih kemenangan dramatis 130-129 atas pemuncak klasemen Timur, Detroit Pistons, lewat overtime.

CJ McCollum dan Jalen Johnson masing-masing menyumbang 27 poin untuk Hawks. Pistons, yang masih tampil tanpa Cade Cunningham, gagal mempertahankan momentum meski sempat mengejar defisit 21 poin.

Kejutan lain terjadi di Boston saat Boston Celtics menghentikan rentetan 12 kemenangan beruntun Oklahoma City Thunder. Jaylen Brown memimpin Celtics dengan 31 poin untuk mengunci kemenangan 137-130.

Bintang Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, sebenarnya tampil efisien dengan 33 poin, namun minimnya dukungan dari rekan setim membuat Thunder harus rela rekornya terpatahkan.

"Ini adalah kemenangan besar bagi kami. Jelas sekali OKC adalah tim terpanas di liga saat ini. Kami ingin menunjukkan bahwa kami bisa bermain melawan siapa pun," tegas Jaylen Brown.

Kemenangan juga diraih Los Angeles Lakers yang menundukkan Indiana Pacers 137-130. Luka Doncic tampil dominan dengan 43 poin, dibantu LeBron James yang hampir mencetak triple-double dengan 23 poin, sembilan rebound, dan sembilan assist. Lakers sempat unggul hingga 29 poin sebelum akhirnya meredam upaya pengejaran Pacers di kuarter terakhir. (Ndf/I-1)