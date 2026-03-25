Jalen Williams Kembali, Oklahoma City Thunder Gilas Philadelphia 76ers

Pebasket Oklahoma City Thunder Jalen Williams (kanan).(AFP/EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA )

OKLAHOMA City Thunder (OKC) tampil perkasa saat menjamu Philadelphia 76ers dalam lanjutan NBA musim 2025-2026. Keberhasilan Thunder memetik kemenangan telak 123-103 kali ini ditandai dengan kembalinya pemain andalan mereka, Jalen Williams, ke atas lapangan.

Mengutip laporan resmi laman NBA, Selasa (24/3), laga ini menjadi penampilan perdana Williams sejak Februari lalu. Sebelumnya, small forward tersebut terpaksa menepi dalam 16 pertandingan akibat cedera hamstring.

Turun sebagai starter, Williams langsung memberikan dampak instan. Dalam 20 menit waktu bermain, ia berhasil membukukan 18 poin, empat rebound, dan enam assist.

Baca juga : Jalen Williams Kembali Absen karena Jalani Operasi Lanjutan

Kembalinya sang pemain terbukti memberikan dorongan moral dan teknis yang signifikan bagi Thunder, yang kini sukses mencatatkan 12 kemenangan beruntun.

Performa solid ini menjadi sinyal positif bagi kondisi fisik Williams. Pasalnya, kontribusi pemain yang menyandang status All-Star 2024-2025 tersebut sempat terbatas musim ini akibat rentetan cedera.

Sebelum masalah hamstring yang dialaminya pada 17 Januari lalu, Williams juga sempat melewatkan 19 pertandingan awal musim karena harus menjalani operasi pergelangan tangan.

Baca juga : Jalen Williams Cetak 40 Poin, Oklahoma City Thunder Tekuk Indiana Pacers di Gim 5 Final NBA

Sejauh ini, Williams mencatatkan rata-rata 17,5 poin, 4,7 rebound, dan 5,4 assist per gim dengan akurasi tembakan mencapai 47,9%.

Selain performa impresif Williams, megabintang Thunder, Shai Gilgeous-Alexander (SGA), turut menjadi motor serangan dengan torehan 22 poin, lima rebound, dan lima assist.

SGA bahkan diistirahatkan dan tidak bermain pada kuarter keempat karena keunggulan poin yang sudah cukup jauh.

Di sisi lain, laga ini juga menjadi momen emosional bagi Jared McCain. Pemain tersebut menambah 13 poin bagi timnya dalam pertandingan pertamanya di Philadelphia sejak berpindah klub melalui skema pertukaran (trade) pada bulan lalu.

Kemenangan ini semakin memperkokoh posisi Oklahoma City Thunder sebagai salah satu kandidat kuat di kompetisi musim ini, terutama dengan kembalinya komposisi skuad utama mereka yang mulai pulih dari cedera. (Ant/Z-1)