Klasemen Moto3 2026 : Veda Ega Pratama Tembus Tiga Besar di Tengah Dominasi KTM

Pebalap Moto3 Veda Ega Pratama di Sirkuit Mandalika, NTB(Antara Foto)

VEDA Ega Pratama menempati posisi ketiga klasemen Moto3 2026 usai meraih podium di GP Brasil. Ia menjadi satu-satunya pembalap Honda di lima besar di tengah dominasi KTM.

Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama terus menunjukkan daya saing di ajang Moto3 2026. Seusai putaran kedua Grand Prix Brasil, Minggu (22/3), ia berhasil menembus posisi tiga besar klasemen sementara.

Rider Honda Team Asia itu kini mengoleksi 27 poin dan menjadi satu-satunya wakil Honda di lima besar. Capaian tersebut diraih setelah finis ketiga di Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna.

Baca juga : Veda Ega Pratama Tembus Tiga Besar Klasemen Moto3 2026

Hasil Moto3 Brasil 2026 itu sekaligus memutus dominasi pabrikan KTM yang menguasai mayoritas posisi papan atas klasemen. Hingga saat ini, posisi teratas ditempati duo CFMoto Gaviota Aspar Team, yakni Máximo Quiles dengan 45 poin dan Marco Morelli dengan 28 poin.

Di bawah Veda Ega, persaingan ketat datang dari sesama pembalap KTM seperti Álvaro Carpe (26 poin), David Almansa (25 poin), dan Valentín Perrone (25 poin). Meski berada di tengah kepungan rival, Veda tetap mampu menjaga konsistensi performanya.

Balapan di Brasil sendiri tidak berjalan mudah bagi Veda. Ia sempat mengalami kesulitan mengendalikan motornya, terutama sebelum balapan dihentikan sementara akibat bendera merah.

"Saya tidak percaya hasil ini, luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang bagus. Bahkan sebelum bendera merah, saya kesulitan untuk mengendalikan ban belakang. Tapi akhirnya saya bisa finis di posisi tiga besar," kata Veda Ega.

"Ini adalah pencapaian terbesar saya sampai saat ini. Tentu saja saya ingin mengucapkan terima kasih untuk warga Indonesia, para sponsor, dan keluarga yang menyaksikan di Indonesia."

Persaingan klasemen Moto3 musim ini diperkirakan berlangsung ketat. Selisih poin antara posisi kedua hingga keenam hanya terpaut tiga angka. Veda Ega pun menjadi andalan Honda untuk menantang dominasi KTM yang menempatkan enam pembalapnya di delapan besar. Setelah hasil di Brasil, tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi saat seri berlanjut ke Amerika Serikat.

Berikut klasemen Moto3 2026 (10 besar):

1. Maximo Quiles / KTM / CFMoto Gaviota Aspar Team / 45

2. Marco Morelli / KTM / CFMoto Gaviota Aspar Team / 28

3. Veda Pratama / Honda / Honda Team Asia / 27

4. Alvaro Carpe / KTM / Red Bull KTM Ajo / 26

5. David Almansa / KTM / Liqui Moly Dynavolt Intact GP / 25

6. Valentín Perrone / KTM / Red Bull KTM Tech3 / 25

7. Adrián Fernandez / Honda / Leopard Racing / 18

8. Brian Uriarte / KTM / Red Bull KTM Ajo / 14

9. Casey O'Gorman / Honda / Sic58 Squadra Corse / 12

10. Guido Pini / Honda / Leopard Racing / 11

