Selain Hasil Sprint Race MotoGP Brasil 2026, Ini Hasil Kualifikasi Moto2 Brasil 2026

HASIL kualifikasi Moto2 Brasil 2026 di Sirkuit Autódromo Internacional Ayrton Senna, Goiania, menyuguhkan drama luar biasa selain hasil sprint race MotoGP Brasil 2026. Setelah sempat tertunda akibat perbaikan darurat pada aspal lintasan, pembalap REDS Fantic Racing, Tony Arbolino, resmi mengamankan pole position. Namun, sorotan utama bagi publik Tanah Air adalah performa gemilang Mario Aji yang berhasil mengamankan posisi start kelima.

Dominasi Tony Arbolino di Goiania

Tony Arbolino menunjukkan kelasnya sebagai pembalap senior dengan mencatatkan waktu tercepat 1 menit 23,709 detik. Arbolino menjadi satu dari sedikit pembalap yang mampu menembus angka 1 menit 23 detik di sirkuit yang baru kembali masuk kalender MotoGP ini. Ia unggul tipis 0,170 detik dari Manuel Gonzalez yang akan memulai balapan dari posisi kedua.

Kejutan Mario Aji: Start dari Baris Kedua

Pembalap Indonesia, Mario Aji (Idemitsu Honda Team Asia), tampil sangat kompetitif sejak sesi latihan. Pada sesi kualifikasi yang krusial, Mario berhasil mencatatkan waktu 1 menit 24,270 detik. Hasil ini menempatkannya di posisi ke-5, tepat di belakang David Alonso dan Angel Piqueras.

Ini merupakan salah satu hasil kualifikasi terbaik Mario Aji di kelas Moto2, yang membuktikan adaptasi cepatnya terhadap karakter sirkuit Ayrton Senna yang teknis. Mario bahkan berhasil mengungguli pembalap berpengalaman seperti Celestino Vietti dan Collin Veijer.

Tabel Hasil Kualifikasi Moto2 Brasil 2026 (Top 10)

Pos Pembalap Tim Waktu 1 Tony Arbolino REDS Fantic Racing 1:23.709 2 Manuel Gonzalez Liqui Moly Husqvarna 1:23.879 3 David Alonso CFMOTO Inde Aspar 1:24.075 4 Angel Piqueras QJMOTOR Gresini 1:24.188 5 Mario Aji Idemitsu Honda Team Asia 1:24.270 6 Celestino Vietti SpeedUp Racing 1:24.271

FAQ Terkait Moto2 Brasil 2026

Berapa jumlah lap balapan Moto2 Brasil?

Balapan Moto2 di Sirkuit Ayrton Senna akan berlangsung selama 26 putaran.

Siapa pemegang rekor waktu tercepat di Goiania untuk Moto2?

Hingga kualifikasi 2026, Tony Arbolino memegang catatan waktu tercepat dengan 1 menit 23,709 detik.