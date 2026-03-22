Selain Hasil Sprint Race MotoGP Brasil 2026, Jadwal Moto3 Brasil 2026 Layak Disimak

ebalap Indonesia Veda Ega Pratama memacu kecepatan pada Race 2 Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) Mandalika 2022 di Pertamina Mandalika International Street Circuit, KEK Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Minggu (13/11/2022).(ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.)

GELARAN Moto3 musim 2026 memasuki seri kedua yang bersejarah di Brasil selain hasil sprint MotoGP Brasil 2026 yang layak disimak. Setelah absen selama 22 tahun, ajang balap motor paling bergengsi ini kembali ke tanah Samba, tepatnya di Autodromo Internacional Ayrton Senna, Goiania. Berikut jadwal Moto3 Brasil 2026. Bagi penggemar balap di Indonesia, seri ini menjadi sangat krusial karena pembalap muda berbakat kita, Veda Ega Pratama, menunjukkan taringnya dengan mengamankan posisi start yang sangat strategis.

Performa Gemilang Veda Ega Pratama

Dalam sesi kualifikasi yang berlangsung dramatis pada Sabtu (21/3) waktu setempat, Veda Ega Pratama berhasil mencatatkan waktu 1 menit 26,506 detik. Hasil ini menempatkannya di posisi ke-4, hanya terpaut 0,265 detik dari peraih pole position, Joel Esteban. Veda menjadi satu-satunya pembalap Honda yang mampu bersaing ketat di lima besar, di tengah kepungan para pembalap pengguna mesin KTM.

Jadwal Moto3 Brasil 2026 (WIB) Berdasarkan zona waktu Indonesia Barat (WIB), berikut adalah agenda balapan Moto3 di Sirkuit Goiania: Minggu, 22 Maret 2026

Race Utama (24 Lap): 22.00 WIB

Hasil Kualifikasi Moto3 Brasil 2026 (Top 5)

Posisi Pembalap Tim/Motor Waktu 1 Joel Esteban KTM 1:26.241 2 Valentin Perrone KTM +0.112 3 Hakim Danish KTM +0.207 4 Veda Ega Pratama Honda +0.265 5 Marco Morelli KTM +0.310

Sirkuit Goiania: Tantangan Baru bagi Pembalap Muda

Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna memiliki karakteristik lintasan yang mengalir namun memiliki beberapa titik pengereman keras yang menjadi peluang untuk melakukan overtake. Dengan panjang 3,8 km, manajemen ban akan menjadi kunci utama bagi para pembalap Moto3 untuk tetap kompetitif hingga lap terakhir.

Dukungan penuh masyarakat Indonesia sangat diharapkan bagi Veda Ega Pratama. Jika mampu menjaga ritme balapnya, bukan tidak mungkin lagu Indonesia Raya akan berkumandang untuk pertama kalinya di podium Moto3 musim 2026 ini. (H-4)