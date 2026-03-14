Anthony Ginting: Keluarga Jadi Motivasi Utama Bangkit hingga Semifinal Swiss Open 2026

Anthony Ginting(Dok AFP)

Usai melewati masa cedera, Anthony Sinisuka Ginting kembali menembus semifinal turnamen BWF World Tour Super 300 Swiss Open 2026 setelah menyingkirkan wakil India.

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia itu mengungkapkan bahwa keluarga menjadi sumber motivasi terbesarnya untuk bangkit dari masa sulit akibat cedera hingga akhirnya kembali mencapai semifinal turnamen internasional.

Ginting memastikan langkah ke empat besar ajang Swiss Open 2026 setelah menundukkan pemain India, Tharun Mannepalli, dengan skor 21-19, 19-21, 21-13 pada pertandingan perempat final yang berlangsung di St. Jakobshalle, Basel, Jumat (13/3) waktu setempat.

Hasil tersebut menjadi pencapaian penting bagi Ginting yang perlahan menemukan kembali performa terbaiknya setelah sempat diganggu cedera dalam beberapa waktu terakhir.

"Pertama-tama pasti mengucap syukur, <em>happy</em> bisa tembus ke semifinal setelah waktu yang cukup lama. Bersyukur dengan perjalanan yang sudah dicapai, setiap cedera yang ada pastinya juga membuat saya lebih kuat lagi," kata Ginting dalam keterangan resmi Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia, Sabtu (14/3).

Keluarga Beri Perspektif Baru

Peraih medali perunggu di Olimpiade Tokyo 2020 itu menuturkan bahwa kehidupan pribadinya setelah menikah dan memiliki anak memberikan sudut pandang baru dalam menjalani karier sebagai atlet profesional.

Menurut Ginting, kehadiran keluarga membuatnya mampu menyeimbangkan fokus antara latihan dan kehidupan di rumah.

"Setelah menikah dan punya anak, sekarang jadi salah satu kebahagiaan. Setiap pulang ke rumah ada yang dicari," ujar Ginting.

"Jadi waktu latihan bisa fokus 100 persen, tapi setelah pulang ke rumah waktunya untuk keluarga. Mereka sebagai sumber motivasi dan inspirasi saya," katanya menambahkan.

Duel Ketat di Perempat Final

Dalam pertandingan melawan Mannepalli, Ginting mengakui laga berlangsung sengit. Lawannya dinilai tampil agresif dan terus menekan sejak awal hingga akhir pertandingan.

"Pertandingan hari ini tidak mudah juga. Dia serangannya bagus dan dari gim pertama sampai terakhir dia mencoba push semaksimal mungkin," ujarnya.

Ginting menjelaskan bahwa kunci kemenangan datang pada gim penentuan ketika ia mulai menemukan pola permainan yang tepat.

"Di gim ketiga saya mencoba memaksimalkan kondisi yang ada. Dari gim kedua sebenarnya sudah mulai dapat caranya, hanya saat itu sudah tertinggal cukup jauh," kata Ginting.

Tantangan di Semifinal

Keberhasilan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang Ginting untuk kembali menembus semifinal turnamen individu sejak terakhir kali melakukannya pada Hong Kong Open 2024.

Pada babak semifinal Swiss Open 2026, Ginting dijadwalkan menghadapi wakil Jepang, Yushi Tanaka, dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. (Ant/E-4)