Swiss Open 2026, Anthony Ginting Berhasil Kalahkan Zhu Xuan Chen

Pemain bulu tangkis tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting((Antara))

TUNGGAL putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting bangkit dari tekanan untuk menjaga asa tampil di babak utama BWF World Tour Super 300 Swiss Open 2026 setelah menundukkan wakil Tiongkok Zhu Xuan Chen pada babak pertama kualifikasi di St. Jakobshalle, Basel, Selasa.

Ginting harus berjuang tiga gim sebelum mengamankan kemenangan 16-21, 22-20, 21-10.

Pebulu tangkis yang kini menempati peringkat ke-51 dunia itu mengakui tidak mudah untuk langsung menemukan ritme permainan pada awal laga sehingga sempat tertinggal jauh.

“Waktu mulai pertama saya kurang bisa langsung masuk permainan, banyak melakukan kesalahan sendiri juga. Tapi seiring waktu berjalan saya tetap coba cari cara terus meskipun ketinggalan jauh ataupun kans buat menangnya cukup sedikit,” kata Ginting dalam keterangan resmi PP PBSI setelah laga.

Pada gim pertama, Ginting kesulitan beradaptasi dengan kondisi lapangan dan beberapa kali salah mengantisipasi bola lawan. Ia sempat memperkecil ketertinggalan, namun akhirnya harus menyerah 16-21.

Memasuki gim kedua, pertandingan berlangsung lebih sengit. Ginting sempat tertinggal sebelum mampu mengejar dan berbalik unggul hingga memimpin 20-16.

Namun, kesalahan yang muncul membuat lawan mampu menyamakan skor menjadi 20-20. Dalam situasi krusial, Ginting berhasil menjaga fokus untuk mengamankan dua poin berikutnya dan merebut gim kedua 22-20.

“Di gim kedua juga belum cukup baik walau bisa curi kemenangan. Masih mencari ritme dan pola permainan yang tepat juga,” ujarnya.

Momentum tersebut berlanjut pada gim ketiga. Ginting tampil lebih lepas dan langsung memimpin sejak awal hingga unggul 11-6 saat interval.

Ia kemudian menjaga konsistensi permainan untuk menutup pertandingan dengan kemenangan 21-10.

Ginting mengatakan fokus berikutnya adalah memulihkan kondisi karena waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding.

“Setelah ini pastinya langsung fokus buat recovery dulu karena memang tidak punya waktu banyak juga sebelum kembali bertanding. Persiapkan pikirannya lagi, apapun yang terjadi tadi jangan sampai mempengaruhi pertandingan nanti,” katanya.

Dengan hasil ini, Ginting melaju ke final kualifikasi dan akan menghadapi Julien Caraggi (Belgia) yang mengalahkan Kantaphon Wangcharoen (Thailand) untuk memperebutkan satu tempat di babak utama turnamen BWF World Tour Super 300 tersebut. (Ant/P-3)