Indonesia Jadi Tuan Rumah FIA Rallycross World Cup

FIA Rallycross World Cup.(DOK SARGA)

Fédération Internationale de l’Automobile (International Automobile Federation atau FIA), badan pengatur olahraga otomotif dunia, mengumumkan bahwa Jakarta akan menjadi tuan rumah FIA Rallycross World Cup pertama di dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 5-6 Desember 2026. Ajang ini menjadi tonggak penting bagi perkembangan olahraga Rallycross sekaligus menandai ekspansi pertama disiplin tersebut ke kawasan Asia Tenggara.

Pengumuman ini menghadirkan salah satu format balap paling intens dalam dunia motorsport ke kawasan baru, sejalan dengan ambisi FIA untuk menumbuhkan Rallycross dengan menjangkau audiens baru dan menghadirkan event kelas dunia di pasar yang tengah berkembang. FIA Rallycross World Cup akan menampilkan aksi balap wheel-to-wheel yang menjadi ciri khas Rallycross dalam sebuah event spektakuler yang mempertemukan para pembalap terbaik dari berbagai negara untuk bersaing di panggung global.

Para pembalap kelas utama akan berkompetisi menggunakan kendaraan Euro RX1 bermesin pembakaran internal, dengan format kompetisi Rallycross klasik yang dirancang untuk memberikan pengalaman balap yang menarik bagi penonton di sirkuit, maupun audiens global melalui siaran internasional.

Ajang ini direncanakan berlangsung di Jakarta International E-Prix Circuit di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Sirkuit tersebut akan ditransformasi menjadi lintasan Rallycross dengan konfigurasi mixed-surface yang menghadirkan tantangan spektakuler bagi para pembalap dan aksi balap jarak dekat yang menjadi ciri khas disiplin ini. Indonesia dinilai sebagai lokasi yang ideal bagi Rallycross, dengan basis penggemar yang besar, budaya motorsport yang kuat, serta industri olahraga dan hiburan yang terus berkembang.

FIA Rallycross World Cup 2026 akan menempatkan keterlibatan penggemar sebagai fokus utama, dengan upaya menjadikan ajang ini mudah diakses dan menarik bagi audiens di seluruh dunia. Selain menghadirkan pengalaman live yang spektakuler di Indonesia, para penggemar juga dapat menyaksikan seluruh aksi balapan secara langsung dan gratis melalui kanal resmi FIA Rallycross di YouTube.

FIA Rallycross World Cup diselenggarakan melalui kemitraan dengan SARGA.CO, perusahaan ekosistem olahraga dan hiburan 360° terkemuka di Indonesia yang beroperasi di bidang kekayaan intelektual, hak media, teknologi, solusi strategis, serta pengalaman live event. Bersama-sama, FIA dan SARGA.CO berkomitmen menghadirkan standar baru bagi pengalaman motorsport di kawasan ini dengan memadukan kompetisi olahraga kelas dunia, keterlibatan kuat komunitas lokal, serta kolaborasi internasional.

Hadirnya FIA Rallycross World Cup menandai langkah penting dalam pengembangan berkelanjutan Rallycross, memperluas jangkauan disiplin ini ke kawasan baru sekaligus membuka peluang baru untuk terhubung dengan penggemar, mitra, dan para pembalap di seluruh dunia.

Presiden FIA Mohammed Ben Sulayem mengatakan, “Dalam berbagai kejuaraan FIA, event World Cup telah terbukti mampu menghadirkan kompetisi mandiri yang menarik dan mudah diakses oleh audiens global. FIA Rallycross World Cup akan memberikan kesempatan unik bagi para penggemar untuk menyaksikan disiplin ini di panggung dunia pada 2026, dengan menghadirkan para pembalap terbaik dari berbagai wilayah dunia.

Meski Rallycross memiliki basis sejarah yang kuat di Eropa, debut kompetisi ini di Indonesia membuka peluang partisipasi yang lebih luas sekaligus memperkuat jejak global olahraga ini.”

Aryo PS Djojohadikusumo, Founder SARGA GROUP, perusahaan induk SARGA.CO, mengatakan, “Kami sangat antusias bermitra dengan FIA untuk menghadirkan event motorsport kelas dunia ke Indonesia sekaligus mendukung pertumbuhan industri motorsport nasional. Kami percaya inisiatif ini akan membantu menempatkan Indonesia sebagai salah satu destinasi penting bagi penyelenggaraan event motorsport kelas dunia.”

Sementara itu, Aseanto Oudang, Co-Founder & CEO SARGA.CO, menambahkan, “Menjadi tuan rumah FIA Rallycross World Cup pertama di Jakarta merupakan langkah penting bagi perkembangan industri olahraga dan hiburan di Indonesia. Kami bangga dapat menghadirkan pengalaman baru yang menarik bagi para penggemar motorsport di seluruh tanah air melalui event ini.”

Informasi lebih lanjut mengenai venue, tanggal penyelenggaraan, serta penjualan tiket akan diumumkan dalam beberapa minggu mendatang. (I-3)