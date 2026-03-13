Dubes RI di Washington Dukung Penuh Indonesian-American Games 2026 Gagasan Diaspora Muda

Indonesian-American Games diharapkan dapat berkembang menjadi tradisi tahunan bagi diaspora Indonesia di Amerika Serikat dalam mempererat persaudaraan.(Dok. Istimewa)

PERWAKILAN diplomatik Indonesia di Amerika Serikat menyatakan dukungan terhadap rencana penyelenggaraan Indonesian-American Games (IAG) 2026 yang digagas generasi muda diaspora Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi hybrid pada 4 Maret 2026 yang mempertemukan KBRI Washington, KJRI Chicago, serta para penggagas kegiatan guna mematangkan persiapan ajang olahraga diaspora yang dijadwalkan berlangsung di Chicago pada Juni 2026.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat di Washington D.C, Dwisuryo Indroyono Soesilo, menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif yang digagas generasi muda diaspora Indonesia. Ia menilai penyelenggaraan Indonesian-American Games sebagai langkah positif untuk mempererat hubungan antar komunitas Indonesia di Amerika Serikat melalui olahraga sekaligus membuka peluang menemukan atlet muda berbakat yang dapat memperkuat tim Indonesia.

Dwisuryo juga menyoroti semangat yang ditunjukkan oleh penggagas kegiatan, yakni Davon Arjunaidi dan timnya, yang tetap optimistis mempersiapkan acara meskipun waktu menuju pelaksanaan tersisa sekitar tiga bulan.

Sesuai rencana, Indonesian-American Games akan digelar di Chicago pada 19–21 Juni 2026 dengan mempertandingkan lebih dari delapan cabang olahraga. Ajang tersebut ditargetkan diikuti ratusan peserta dari 50 negara bagian di Amerika Serikat.

Menurut Dwisuryo, keberanian generasi muda diaspora untuk mengambil inisiatif kegiatan berskala komunitas internasional patut diapresiasi. Ia bahkan menyebut semangat tersebut mengingatkannya pada masa mudanya.

"Saya melihat semangat yang sangat baik dari Davon. Ketika seusianya, saya juga memiliki energi yang sama untuk memulai berbagai hal yang positif. Apa yang diinisiasi ini merupakan kegiatan yang baik, dan secara pribadi saya memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Indonesian-American Games 2026," ujarnya dalam yang disiarkan Jumat (13/3/2026).

KJRI Chicago Fasilitasi Komunikasi dengan Komunitas Diaspora

Dukungan serupa juga disampaikan perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chicago, Trisari Dyah Paramita. Ia menegaskan pihaknya menyambut baik gerakan yang diinisiasi anak muda diaspora Indonesia, terutama yang bertujuan memperkuat jaringan komunitas sekaligus identitas kebangsaan.

Menurut Trisari, KJRI Chicago akan memfasilitasi komunikasi lebih lanjut dengan komunitas diaspora Indonesia di Amerika Serikat agar konsep penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat tersosialisasi secara lebih komprehensif.

"Kami menyambut baik inisiatif yang digagas oleh anak muda Indonesia. Kami akan berkomunikasi dengan Indonesian Diaspora Network USA dan juga meminta pertemuan khusus dengan penggagas kegiatan agar dapat menspesialisasikan secara jelas terkait aspek teknis pelaksanaan Indonesian American-Games 2026," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington D.C, Iwan Freddy Hari Susanto, turut menilai bahwa Indonesian-American Games berpotensi menjadi ruang baru bagi diaspora Indonesia di Amerika untuk mempererat solidaritas melalui kegiatan olahraga dan interaksi sosial.

"Kami menyambut baik rencana penyelenggaraan Indonesian-American Games 2026 yang untuk pertama kalinya akan dilaksanakan. Ini merupakan gerakan yang positif dan dapat menjadi wadah kebersamaan bagi diaspora Indonesia di Amerika Serikat," kata Iwan.

Sementara itu, Davon Arjunaidi selaku inisiator Indonesian-American Games 2026 menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan dari perwakilan pemerintah Indonesia di Amerika Serikat.

Menurut Davon, dukungan moral dari KBRI dan KJRI, khususnya KJRI Chicago, menjadi dorongan penting bagi tim penyelenggara untuk mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan kegiatan.

"Bagi kami, Indonesian-American Games bukan hanya sebuah kompetisi olahraga, tetapi juga sebuah gerakan untuk mempertemukan diaspora Indonesia dari berbagai kota di Amerika. Kami ingin menjadikannya ruang persahabatan, kolaborasi, dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia," ujar Davon.

Ia menambahkan dukungan para diplomat Indonesia di Amerika Serikat memberi energi baru bagi tim penyelenggara untuk memastikan ajang ini dapat terlaksana dengan baik.

"Dukungan dari Bapak Dubes, KBRI, dan KJRI di Amerika Serikat menjadi suntikan semangat yang sangat besar bagi kami. Ini menunjukkan bahwa inisiatif anak muda diaspora juga mendapat perhatian serius dari negara," ungkapnya.

Davon berharap Indonesian-American Games dapat berkembang menjadi tradisi tahunan bagi diaspora Indonesia di Amerika Serikat dalam mempererat persaudaraan sekaligus memperkenalkan semangat sportivitas kepada generasi muda Indonesia di luar negeri. (I-1)