George Russell vs Max Verstappen: Siapa Raja Baru Melbourne 2026?

Grand Prix Australia 2026 menandai babak baru dalam sejarah Formula 1 dengan diperkenalkannya regulasi teknis yang radikal. Berdasarkan hasil sesi latihan bebas pertama (FP1) di Sirkuit Albert Park, Melbourne, peta kekuatan tim mulai terlihat bergeser dibandingkan musim sebelumnya.
Charles Leclerc tampil impresif dengan mencatatkan waktu tercepat 1:20.267 di FP1. Ferrari tampak sangat siap dengan unit daya (PU) baru mereka yang mampu mengelola transisi tenaga listrik 50% dengan sangat mulus di tikungan-tikungan cepat Melbourne.
Meskipun tertinggal di sesi awal, George Russell tetap menjadi favorit banyak pengamat. Mercedes W17 dinilai memiliki stabilitas aerodinamika terbaik untuk regulasi "active aero" tahun ini. Russell diprediksi akan menunjukkan kecepatan aslinya pada sesi kualifikasi Sabtu besok.
Setelah kehilangan gelar juara dunia 2025 hanya dengan selisih dua poin, Verstappen datang ke Australia dengan ambisi besar. Menggunakan mesin kolaborasi Red Bull-Ford, Verstappen masih beradaptasi dengan karakter mesin yang lebih berat di bagian baterai, namun tetap menjadi ancaman serius di posisi tiga besar.
Juara dunia 2025 ini mengalami awal pekan yang sulit. Masalah pada sistem transmisi (gearbox) membuatnya kehilangan banyak waktu di lintasan saat FP1. Jika McLaren mampu memperbaiki isu reliabilitas ini, Norris tetap menjadi pesaing kuat mengingat kemenangannya di sirkuit ini tahun lalu.
Sebagai pembalap lokal, dukungan publik Melbourne sepenuhnya berada di belakang Piastri. Meskipun mobil McLaren sedang menghadapi kendala teknis, ketenangan Piastri dalam mengelola ban dan energi baterai di sirkuit jalan raya bisa memberikan kejutan podium.
|Pembalap
|Tim
|Status Peluang
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Sangat Tinggi
|George Russell
|Mercedes
|Tinggi
|Max Verstappen
|Red Bull Ford
|Tinggi
|Oscar Piastri
|McLaren
|Kuda Hitam
Prediksi lengkap F1 GP Australia 2026. Ferrari difavoritkan juara, sementara Red Bull Ford hadapi tantangan reliabilitas mesin baru. Cek di sini!
F1 2026 dimulai! Ferrari pimpin persaingan di GP Australia sementara Aston Martin hadapi krisis kesehatan pembalap. Cek update lengkapnya di sini.
