Aturan Baru 'Blue Light' F1 2026: Mengapa Start GP Australia Bakal Jadi Kekacauan Total?

Ilustrasi(formula1.com)

Era baru Formula 1 resmi dimulai hari ini, Jumat (6/3/2026), di Sirkuit Albert Park, Melbourne. Sesi Latihan Bebas Pertama (FP1) GP Australia menjadi panggung pembuktian regulasi teknis 2026 yang radikal, namun juga mengungkap masalah reliabilitas yang mengkhawatirkan bagi sejumlah tim.

Dominasi Ferrari Berlanjut

Melanjutkan performa impresif di tes pramusim Bahrain, Charles Leclerc membawa Ferrari SF-26 mencatatkan waktu tercepat di sesi pagi. Dengan mesin 50/50 (listrik-pembakaran) yang lebih efisien, Ferrari tampak paling siap menghadapi karakteristik sirkuit jalan raya Melbourne yang cepat.

Statistik Kunci FP1: Tercepat: Charles Leclerc (Ferrari) - 1:17.842

Top Speed: Max Verstappen (Red Bull Ford) - 328 km/jam

Lap Terbanyak: George Russell (Mercedes) - 28 Lap

Krisis Aston Martin: Ancaman Cedera Saraf

Kabar paling mengejutkan datang dari garasi Aston Martin. Meskipun telah merekrut desainer legendaris Adrian Newey, mobil AMR26 dilaporkan mengalami vibrasi ekstrem pada kecepatan tinggi. Tim prinsipal mengonfirmasi kekhawatiran bahwa Fernando Alonso dan Lance Stroll mungkin tidak dapat menyelesaikan balapan penuh karena risiko kerusakan saraf permanen pada tangan akibat getaran tersebut.

Prosedur Start Baru: Blue Light

FIA secara mendadak memperkenalkan prosedur "Blue Light" sebelum lampu start tradisional. Hal ini dilakukan karena karakteristik mesin 2026 yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memutar turbo (turbo lag). Para pembalap kini diwajibkan menjaga putaran mesin (revs) selama lima detik di bawah lampu biru sebelum urutan lampu merah dimulai untuk menghindari tabrakan berantai saat start.

Jadwal Sisa Pekan Balap GP Australia 2026:

Sabtu, 7 Maret: FP3 (08.30 WIB) & Kualifikasi (12.00 WIB)

FP3 (08.30 WIB) & Kualifikasi (12.00 WIB) Minggu, 8 Maret: Race (11.00 WIB)

Ikuti terus pembaruan langsung dari tim redaksi untuk melihat apakah Ferrari mampu mengonversi kecepatan mereka menjadi pole position pertama di era baru ini.