Prediksi F1 GP Australia 2026: Mengapa Ferrari Difavoritkan Menang di Balapan Pembuka?

Ilustrasi(formula1.com)

Balapan pembuka musim 2026 di Sirkuit Albert Park, Melbourne, menjadi momen bersejarah bagi Formula 1. Dengan regulasi teknis yang sepenuhnya baru, fokus beralih dari sekadar aerodinamika ke efisiensi unit daya hibrida 1.000 tenaga kuda yang kini mengandalkan 50% tenaga listrik.

Ferrari di Atas Angin

Berdasarkan data dari sesi latihan bebas dan simulasi balapan, Ferrari SF-26 yang dikemudikan Charles Leclerc dan Lewis Hamilton menunjukkan stabilitas luar biasa. Sistem pemulihan energi (ERS) Ferrari terbukti paling efisien dalam mengisi ulang baterai di zona pengereman tikungan 1 dan 3 Albert Park. Prediksi kami, salah satu pembalap Ferrari akan mengamankan podium utama jika tidak ada kendala teknis mendadak.

Prediksi 3 Besar GP Australia 2026: Charles Leclerc (Ferrari): Konsistensi di tikungan cepat. Max Verstappen (Red Bull Ford): Agresivitas tinggi meski mesin Ford masih dalam tahap adaptasi. Lewis Hamilton (Ferrari): Pengalaman manajemen ban di trek jalan raya.

Tantangan Red Bull Ford dan Audi

Red Bull Racing, yang kini bermitra dengan Ford, menghadapi tantangan besar terkait suhu operasional baterai. Meski memiliki kecepatan puncak (top speed) yang bersaing, mereka diprediksi akan melakukan konservasi energi di pertengahan balapan. Sementara itu, Audi dalam debut perdananya diharapkan mampu finis di zona poin, meski reliabilitas tetap menjadi tanda tanya besar untuk durasi 300 kilometer.

Faktor Penentu: Strategi Ban dan Safety Car

Pirelli membawa kompon ban yang lebih lunak untuk meningkatkan daya cengkeram mobil 2026 yang lebih ringan. Dengan dinding pembatas yang dekat di Albert Park, probabilitas keluarnya Safety Car mencapai 70%. Tim yang mampu melakukan pit stop di bawah periode VSC (Virtual Safety Car) akan memiliki keunggulan strategis yang masif.

Kesimpulan: GP Australia 2026 akan menjadi balapan taktis. Ferrari memiliki paket paling matang, namun ketangguhan mental Max Verstappen tetap menjadikannya ancaman nyata bagi kemenangan Kuda Jingkrak di Melbourne.