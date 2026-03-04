Pembalap Ferrari Charles Leclerc Menikah di Monaco, Intip Momen Pernikahannya

Pembalap Ferrari Charles Leclerc resmi menikah dengan model Alexandra Saint-Mleux di Monaco dalam upacara privat yang dihadiri keluarga dan sahabat terdekat.(Instagram)

BINTANG Formula 1 Charles Leclerc dan model Alexandra Saint-Mleux berbagi sekilas tentang pernikahan mereka di Monaco setelah resmi menikah pada akhir pekan lalu.

Berita tentang pernikahan antara Leclerc dan Saint-Mleux tersiar pada Sabtu (28/2). Keduanya melangsungkan pernikahan di Mairie de Monaco di atas bukit batu dan hanya dihadiri oleh teman dan keluarga terdekat.

Perjalanan Romansa Menuju Sorotan Publik

Leclerc dan Saint-Mleux pertama kali terlihat bersama selama acara Paris Fashion Week 2023 lalu. Pasangan ini melakukan debut publik mereka pada musim panas di Wimbledon dan sejak itu keduanya sering terlihat bersama di berbagai acara, termasuk Formula One.

Sebelum melangsungkan pernikahannya, Leclerc telah membagikan kabar pertunangannya dengan Saint-Mleux pada 3 November lalu melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

Tentunya, kabar baik pertunangan tersebut disambut dengan hangat oleh berbagai rekan pembalap, tim, dan penggemar. Bahkan, akun resmi Formula One membagikan unggahan pertunangan tersebut.

Babak Baru Hubungan Leclerc dan Saint-Mleux

Kini, keduanya telah resmi mengikat janji suci. Dilansir dari Monaco Life, pasangan tersebut meminta awak media untuk menjaga kerahasiaan dari berita pernikahan di antara keduanya.

Selain konfirmasi resmi dari unggahan pernikahan Leclerc, konfirmasi halus juga datang dari Saint-Mleux ketika ia memperbarui nama media sosialnya menjadi Alexandra Malena Leclerc.

Pembalap Formula One itu juga mengisyaratkan perayaan pernikahan diantara keduanya masih belum selesai. Leclerc mengungkapkan bagian kedua dari perayaan cinta diantara dirinya dan istrinya akan berlangsung tahun depan bersama orang-orang terdekat mereka.

Ornamen Ferrari Klasik Hiasi Pernikahan

Sebagai pembalap Formula One dari tim Ferrari, Leclerc tentu saja membawakan mobil dari timnya itu dalam pernikahan mereka.

Pasangan pengantin ini mengunggah video mereka saat berkendara menuruni Rock of Monaco dengan Ferrari 250 Testa Rossa yang langka.

Saint-Mleux mengenakan gaun couture dari Paolo Sebastian dengan aksen ekor renda Chantilly Prancis yang menampilkan garis leher bergelombang dan hiasan bunga serta kupu-kupu tiga dimensi untuk hari pernikahannya.

Gaun itu disempurnakan dengan bordiran inisial dari tanggal pernikahan mereka.

Di sisi lain, Leclerc memilih setelan jas berwarna putih dan krem yang dipadukan denga dasi abu-abu.

Tak tanggung-tanggung, anjing kesayangan pasangan tersebut, leo, juga tampil elegan dengan mengenakan setelan jas.

Leclerc Awali Season 2026 di Melbourne

Meskipun baru saja melangsungkan pernikahannya, Leclerc harus langsung berlaga pada 8 Maret nanti di Melbourne yang menandai musim baru dari Formula One 2026.

Pada musim ini, pembalap F1 dari tim Ferrari ini akan mengemudikan mobil Formula 1 terbaru, SF-26, yang telah dibangun sesuai dengan peraturan baru.

Ferrari tentu berharap kehadiran mobil baru ini dapat mengakhiri paceklik juara mereka yang berlangsung hampir dua dekade lamanya. Tidak hanya itu, Tifosi, para penggemar Ferrari juga mengharapkan pembaruan yang signifikan pada musim baru ini. (Monaco Life/Formula 1/Z-2)