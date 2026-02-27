Evos Esports Perluas Gaet Komunitas

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PERKEMBANGAN industri esports dinilai semakin maju dengan level kompetisi yang kian bergengsi dan berskala global. Managing Director Evos Esports, Chaya Wahyuni Kusuma, menyebut perubahan itu turut mendorong meningkatnya minat serta keterlibatan komunitas.
"Kalau sekarang udah sangat advance, bahkan kompetisinya sudah kelas internasional. Kalau dulu kompetisi dari developer sendiri, sekarang sudah ada Esports World Cup (EWC), semua negara mengirim. Jadi memang prestisenya pun lebih tinggi sekarang," kata Chaya.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam perayaan delapan tahun kolaborasi Evos bersama Pop Mie di Jakarta, Kamis (26/2).
Kerja sama yang telah terjalin sejak 2018 itu disebut tak sekadar hubungan komersial, melainkan upaya membangun ekosistem esports yang berkelanjutan.
Chaya menilai kolaborasi jangka panjang dengan sponsor menjadi bagian dari komitmen bersama untuk terus mengembangkan talenta muda esports di Tanah Air.
Selama delapan tahun terakhir, berbagai program digelar, termasuk turnamen Campus Gaming Ground yang menyasar mahasiswa di sejumlah kampus di Jabodetabek. Aktivasi dirancang untuk makin mendekatkan esports dengan anak-anak muda sekaligus memperluas basis komunitas.
Beberapa kampus yang sudah disambangi yaitu Universitas Indonesia, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Esa Unggul, Universitas Mercu Buana, Universitas Muhammadiyah Tangerang dan Universitas Budi Luhur.
Tahun ini, program Campus Gaming Ground dicanangkan lebih luas ke kota-kota di luar Jabodetabek untuk menjangkau talenta esports di daerah. Program ini akan berkeliling ke sejumlah kampus terpilih.
"Tahun ini yang kita mau lakukan gaming ground-nya lebih ke secondary city. Kemudian juga masuk ke komunitas yang lebih kecil, ke grassroots untuk turnamen kecil-kecilan tapi di level komunitas," kata Senior Brand Manager Pop Mie, Antonius Pandu.Di 2026 ini, Evos juga berkolaborasi dengan seniman lokal Arkiv Vilmansa yang akan merancang merchandise. (Dhk/I-1)
