Logitech G Luncurkan PRO X2 SUPERSTRIKE di Indonesia: Era Baru Klik Tanpa Mekanis

INDUSTRI gaming kompetitif di Indonesia memasuki babak baru dengan hadirnya Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE. Mouse ini menjadi perangkat pertama di industri yang memperkenalkan teknologi revolusioner SUPERSTRIKE, sebuah inovasi yang menggantikan peran microswitch mekanis tradisional dengan sistem analog murni.
Diperkenalkan pertama kali pada ajang Logitech G Play 2025, PRO X2 SUPERSTRIKE dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan atlet esports profesional yang mengutamakan kecepatan dan kontrol mutlak.
Fokus utama dari perangkat ini adalah meminimalisir latensi klik dan memberikan personalisasi yang belum pernah ada sebelumnya.
Pusat dari inovasi ini adalah transisi ke Haptic Inductive Trigger System (HITS). Teknologi ini menyatukan inductive analog sensing dengan real-time click haptics.
Dengan memanfaatkan kumparan tembaga untuk menghasilkan medan elektromagnetik, mouse ini mampu mencapai jarak tekan (click travel) sedalam 0,6mm, yang secara signifikan lebih responsif dibandingkan teknologi konvensional.
Keunggulan utama dari sistem ini adalah fleksibilitasnya. Pemain dapat menyesuaikan 10 tingkat titik aktivasi (actuation point) dan 5 tingkat rapid trigger reset melalui perangkat lunak Logitech G HUB.
Untuk menjaga aspek taktil, aktuator haptik terintegrasi akan memberikan umpan balik fisik instan saat klik terpicu maupun saat tombol kembali ke posisi semula.
Robin Piispanen, General Manager PRO dan SIM di Logitech G, menegaskan bahwa kecepatan adalah kunci kemenangan.
"Dengan SUPERSTRIKE, kami melampaui sekadar peningkatan kecepatan klik; kami membekali para profesional dengan kemampuan adaptasi dan personalisasi yang lebih mendalam," ujarnya.
Untuk mendukung pergerakan yang presisi, Logitech menyematkan Sensor HERO 2 dengan teknologi Power of 8. Teknologi ini menawarkan spesifikasi kelas atas untuk menjamin akurasi sub-mikron:
Caps, midlaner dari G2 Esports, memberikan kesannya terhadap performa mouse ini: "Rasanya seperti berpindah dari server publik biasa ke koneksi LAN yang instan".
Dari sisi ergonomi, PRO X2 SUPERSTRIKE memiliki bobot ultra-ringan hanya 65 gram, yang dirancang untuk mengurangi kelelahan saat sesi bermain yang panjang.
Mouse ini juga dilengkapi dengan mouse feet PTFE zero-additive untuk pergerakan mulus di berbagai permukaan. Untuk urusan daya, baterainya mampu bertahan hingga 90 jam penggunaan.
Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE akan tersedia secara resmi di Indonesia mulai 20 Februari 2026* Perangkat ini dibanderol dengan harga pasar Rp3.278.200 dan bisa didapatkan melalui Logitech G Official Store di berbagai marketplace serta toko retail gaming di Indonesia. (Z-1)
