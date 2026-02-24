Wembanyama Dominan, Spurs Tumbangkan Pistons 114-103 dalam Duel Papan Atas NBA

Victor Wembanyama(AFP)

SAN Antonio Spurs sukses memperpanjang tren positif mereka setelah menaklukkan Detroit Pistons dengan skor 114-103. Laga yang mempertemukan dua tim paling panas di NBA musim ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan persaingan sengit sejak kuarter pertama.

Spurs, yang saat ini menempati peringkat kedua Wilayah Barat, datang ke pertandingan dengan modal delapan kemenangan beruntun. Di sisi lain, Pistons hadir sebagai pemuncak Wilayah Timur yang sebelumnya berhasil membukukan lima kemenangan berturut-turut.

Pertemuan perdana kedua tim musim ini menyajikan adu strategi pertahanan yang disiplin. Victor Wembanyama menjadi sosok sentral bagi Spurs. Pemain bertinggi badan 7 kaki 5 inci ini (setara dengan 2,26 meter) menjadi tembok kokoh dengan catatan 6 blok dan 17 rebound, yang memudahkan Spurs melakukan transisi cepat di fase akhir pertandingan.

Ketajaman Devin Vassell dan Performa Ofensif

Dari sektor penyerangan, Devin Vassell tampil luar biasa dengan mengemas 28 poin. Vassell mencatatkan tujuh tembakan tiga angka, jumlah yang setara dengan total seluruh tripoin yang dibuat oleh skuad Detroit Pistons sepanjang laga.

"Mereka mencoba memaksakan kehendak. Kami mencoba bermain transisi, terus membuat stop, menemukan rekan yang terbuka. Itulah yang kami lakukan," ujar Vassell.

Spurs sempat melesat unggul 12 poin sejak awal laga. Namun, mereka tertinggal saat kuarter pertama berakhir, sebelum akhirnya menutup babak pertama dengan keunggulan tipis.

Pertandingan sempat diwarnai ketegangan pada akhir kuarter kedua. Bintang Pistons, Cade Cunningham, menjatuhkan Stephon Castle yang memicu reaksi keras dari Keldon Johnson. Akibat insiden tersebut, Johnson diganjar pelanggaran teknis oleh wasit.

Pada kuarter ketiga, guard Spurs Dylan Harper terjatuh keras hingga menabrak kameramen di sisi lapangan, menambah tensi pertandingan yang sudah tinggi.

Meskipun Pistons memberikan tekanan khusus kepada Wembanyama di awal laga, bintang muda asal Prancis tersebut mulai menemukan ritme pada kuarter terakhir. Aksi blok dan rebound krusial dari Wembanyama membantu Spurs memperlebar jarak hingga 15 poin.

Hasil Akhir

Jalen Duren memimpin perlawanan Pistons dengan torehan 25 poin, namun upaya tersebut belum cukup untuk membendung kesolidan tim tamu. Wembanyama menutup malam dengan 21 poin, disusul oleh Julian Champagnie yang menyumbangkan 17 angka.

"Kami semua bermain satu sama lain. Kami semua sangat rendah hati. Yang kami inginkan hanyalah menang," tambah Vassell.

Kemenangan ini membawa San Antonio Spurs mencatatkan rekor 41-16. Saat ini, mereka terus membayangi pemuncak Wilayah Barat sekaligus juara bertahan, Oklahoma City Thunder, yang memegang rekor 44-14. (AFP/Ndf/I-1)