KONI Sulteng dan KONI Sulut Bersinergi Kejar Tuan Rumah Bersama PON 2032

KETUA Umum KONI Sulawesi Tengah, Muhammad Fathur Razaq, melakukan pertemuan dengan Ketua Umum KONI Sulawesi Utara, Brigjen TNI (Purn) Jerry Waleleng, di Kota Manado, Sabtu (21/2).
Diskusi difokuskan pada penguatan komunikasi antar-KONI, kebijakan olahraga daerah, serta potensi menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII 2032.
Fathur menegaskan, komitmen KONI Sulteng untuk membangun sinergi antardaerah di wilayah timur Indonesia.
Ia menilai kerja sama regional merupakan strategi penting dalam mempersiapkan daerah menghadapi penyelenggaraan event olahraga nasional berskala besar.
“Sulawesi Tengah melihat kolaborasi dengan Sulawesi Utara sebagai langkah strategis. Sinergi ini akan memperkuat organisasi, sumber daya manusia, dan dukungan pemerintah daerah menuju PON 2032,” ujar Fathur.
Sementara itu, Brigjen TNI (Purn) Jerry Waleleng menyambut positif kunjungan ini. Ia memaparkan perkembangan pembinaan olahraga di Sulut, penguatan tata kelola organisasi, serta kesiapan infrastruktur provinsi.
Jerry juga menegaskan keseriusan Sulut menjadi tuan rumah PON 2032, sambil menyebut komunikasi awal dengan KONI Sulteng sudah berlangsung sebagai bagian dari penjajakan kerja sama.
Kedua pihak membahas secara terbuka peluang tuan rumah bersama PON XXIII 2032.
Mereka sepakat bahwa sinergi regional akan menjadi kekuatan utama, baik dari sisi infrastruktur, dukungan pemerintah, maupun kapasitas penyelenggaraan event nasional.
KONI Sulut mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera mengirimkan surat resmi sebagai tanda keseriusan membangun kerja sama.
Selain PON 2032, pertemuan ini juga menyoroti kesiapan Sulut menjadi tuan rumah PON Beladiri, yang dijadwalkan pada Juni 2026. Event ini dinilai penting sebagai uji kapabilitas daerah sekaligus langkah awal memperkuat persiapan menuju PON 2032.
Melalui pertemuan ini, kedua KONI sepakat memperkuat komunikasi, menyelaraskan langkah strategis, dan membangun kolaborasi terukur sesuai regulasi.
Semangat kebersamaan di kawasan timur Indonesia diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan peluang tuan rumah bersama PON XXIII 2032. (H-2)
