Anisimova Singkirkan Andreeva, Lolos ke Semifinal Dubai Usai Duel Dramatis

AMANDA Anisimova.(X/AustralianOpen)

AMANDA Anisimova memastikan langkah ke semifinal turnamen tenis Dubai usai menyingkirkan juara bertahan Mirra Andreeva lewat pertarungan tiga set 2-6, 7-5, 7-6 (7-4) yang berlangsung ketat dan emosional.

Petenis unggulan kedua asal Amerika Serikat itu sempat tertinggal satu set dan satu break dari unggulan kelima asal Rusia tersebut sebelum bangkit dan menuntaskan laga perempat final dalam durasi dua jam 38 menit.

Kemenangan itu membawa Anisimova untuk keempat kalinya melaju ke semifinal ajang level WTA 1000 sepanjang kariernya.

"Saya hampir menangis di akhir pertandingan tadi. Melihat dia seperti itu membuat saya emosional. Saya merasa kami berdua menang hari ini," ujar Anisimova dikutip dari AFP.

Andreeva tampil dominan pada set pertama dengan dua kali mematahkan servis lawan. Ia bahkan unggul 2-0 pada set kedua sebelum Anisimova membalikkan keadaan dengan merebut lima gim beruntun.

Saat menyajikan servis untuk merebut set kedua, Anisimova justru kehilangan momentum setelah dipatahkan. Andreeva memanfaatkan situasi itu dengan merebut tiga gim berturut turut dan menyamakan kedudukan.

Duel pun berlanjut ke set penentuan. Anisimova sempat berada di ambang kemenangan saat unggul 5-3, namun Andreeva bertahan melalui pukulan slice dan lob untuk menyamakan skor.

Petenis Rusia itu bahkan mendapat kesempatan menutup laga pada kedudukan 6-5, tetapi gagal memaksimalkannya sehingga pertandingan ditentukan lewat tie break.

Anisimova meningkatkan level permainannya pada gim penentuan dan memastikan kemenangan. Di akhir laga, ia memeluk Andreeva yang menangis di dekat net seraya mengatakan bahwa sang lawan "luar biasa".

Pada semifinal, Anisimova akan berhadapan dengan rekan senegaranya, Jessica Pegula, yang lebih dulu menyingkirkan Clara Tauson dengan skor 6-3, 2-6, 6-4.

Pegula melaju ke semifinal ketujuh secara beruntun di level tur sejak AS Terbuka 2025.

"Saya rasa servis saya jauh lebih baik. Secara fisik saya juga merasa sangat baik. Saya sudah banyak mengembangkan permainan saya. Saya pikir dalam enam bulan terakhir saya menjadi pemain yang lebih baik," kata Pegula.

Sementara itu, sesi malam menghadirkan dominasi Coco Gauff yang memastikan tiga wakil Amerika Serikat menembus semifinal. Unggulan ketiga itu tampil tanpa ampun dengan mengalahkan bintang muda Filipina, Alexandra Eala, 6-0, 6-2.

Didukung mayoritas penonton asal Filipina, Eala baru bisa merebut gim setelah Gauff menyapu sembilan gim pertama. Gauff, yang sempat mencatatkan 16 double fault di laga sebelumnya, kembali melakukan delapan double fault, termasuk satu yang memberi kesempatan break bagi Eala.

Namun setelah itu, Gauff kembali stabil dan menuntaskan pertandingan dalam 67 menit untuk mencapai semifinal keduanya di Dubai.

"Saya pikir tenis membutuhkan lebih banyak suasana seperti ini. Sangat menyenangkan melihat sebuah negara begitu bangga terhadap seseorang, terutama negara yang cukup kurang terwakili dalam olahraga ini. Menurut saya itu sangat keren untuk dilihat," kata Gauff.

"Saya juga suka, bahkan saat 6-0, 4-1 atau 4-0, dia tetap tersenyum. Itu sesuatu yang tidak bisa dibeli. Saya mengerti mengapa orang orang mendukungnya. Saya juga mendukungnya, tentu saja saat saya tidak bermain melawannya."

Di babak empat besar, Gauff akan menghadapi unggulan ketujuh Elina Svitolina yang menghentikan langkah petenis Kroasia Antonia Ruzic. Svitolina bangkit dari ketertinggalan untuk menang 3-6, 6-2, 6-3 atas petenis peringkat 67 dunia tersebut. (Ndf/I-1)