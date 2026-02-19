MotoGP Resmi Gelar GP Australia di Adelaide Street Circuit Mulai 2027

MotoGP(AFP.)

PIHAK MotoGP memastikan Grand Prix Australia akan digelar di Adelaide Street Circuit mulai musim 2027, menyusul kesepakatan enam tahun antara MotoGP Sports Entertainment Group, Pemerintah Australia Selatan, dan Kota Adelaide.

Perjanjian tersebut membuat GP Australia berlangsung di sirkuit jalan raya pusat kota Adelaide hingga 2032.

Ajang ini akan menjadi balapan MotoGP pertama yang digelar di jalan raya pusat kota dengan standar keselamatan modern.

“Kota ini memiliki reputasi kelas dunia dalam menyelenggarakan ajang olahraga besar, dan kesempatan merancang sirkuit di jalanan kota adalah sesuatu yang unik dalam olahraga kami,” ujar Chief Sporting Officer MotoGP Carlos Ezpeleta dalam laman MotoGP, Kamis (19/2).

Ia menegaskan seluruh elemen lintasan dirancang bersama Federasi Sepeda Motor Internasional (FIM) untuk memenuhi standar keselamatan tertinggi MotoGP.

GP Australia perdana di Adelaide dijadwalkan berlangsung tiga hari pada November 2027.

Sirkuit itu memiliki panjang 4,195 kilometer dengan 18 tikungan sehingga pembalap bisa melaju dalam kecepatan lebih dari 340 km per jam.

Desain lintasan mengacu pada tata letak historis Adelaide Street Circuit yang pernah menjadi tuan rumah Formula 1 pada 1985 hingga 1995.

Informasi lebih lanjut mengenai detail penyelenggaraan akan diumumkan kemudian, seiring persiapan menuju musim 2027. (Ant/P-3)