Lorenz Baseball Club Dominasi PONY National 2026, Borong Tiga Gelar

Tim Lorenz U8 usai menjadi juara PONY Baseball Indonesia National Championships.(MI/HO)

KLUB bisbol asal Kota Tangerang Selatan, Banten, Lorenz mencatatkan prestasi gemilang di ajang 2026 PONY Baseball Indonesia National Championships. Bertempat di Lapangan Baseball GBK, Senayan, Jakarta, pada 9–13 Februari 2026, Lorenz sukses memboyong tiga gelar juara pertama sekaligus memastikan tiket ke turnamen level Asia Pasifik.

Klub yang berbasis di lapangan softball Alam Sutera ini menunjukkan taringnya dengan menjadi kampiun pada tiga kategori usia, yakni U8, U10, dan U12.

Dominasi Lorenz hampir sempurna di seluruh kategori, meski pada kelompok U14 mereka harus puas menempati posisi runner-up setelah mengakui keunggulan klub Flash dari Jawa Barat.

Dominasi Individu dan Kolektif

Keberhasilan ini tidak lepas dari performa impresif para pemainnya. Devo Thee, pitcher andalan tim U8, dinobatkan sebagai Most Valuable Player (MVP) kategori U8 berkat penampilan konsistennya sepanjang turnamen.

Selain Devo, sejumlah nama seperti Jacob Sebastian, Giovanni Mikkel Yunarto, Sebastian Louis Wijaya, dan Ryuga Alexander Wang juga berhasil meraih predikat Player of the Match.

Asisten pelatih U8 Lorenz Tiger, Jalu Bimasakti, mengapresiasi kerja keras anak asuhnya yang tampil tanpa cela.

“Semua anak memberikan kontribusi buat tim, tidak ada weak link, itu menurut saya pencapaian yang luar biasa buat tim ini. Semuanya bisa memberikan yang terbaik di lapangan, ini hasil jerih payah mereka di latihan dan support dari para orang tua. Potensi mereka sangat besar, masing-masing anak punya bakat yang bisa dikembangkan, semoga bisa selalu menjadi yang terbaik dan semangat terus untuk berkembang,” papar Jalu.

Menuju Panggung Internasional

Kemenangan ini menjadi jembatan bagi Lorenz untuk membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Berikut adalah jadwal padat tim Lorenz di level Asia Pasifik dan dunia pada pertengahan 2026:

Tim U14: Berlaga di Manila, Filipina (1–5 Juni 2026).

Tim U12: Bertolak ke Shanghai, Tiongkok (8–13 Juni 2026).

Tim U10: Berkompetisi di Manila, Filipina (16–20 Juni 2026).

Tim U8: Menuju turnamen Pinto di Illinois, Amerika Serikat (9–12 Juli 2026).

Pencapaian di ajang PONY ini kian memperpanjang daftar prestasi Lorenz di awal 2026.

Sebelumnya, pada Januari lalu, mereka juga menyapu bersih tiga gelar di ajang Little League Indonesia melalui kategori U12, U13, dan U16, yang juga akan berlanjut ke tingkat Asia Pasifik di Korea Selatan, Taiwan, dan Jakarta pada Juni mendatang.

Harapan Pembinaan Berkelanjutan

Lisa Setiadarma, Bidang Pembinaan dan Prestasi Pengprov Perbasasi Banten, menilai rentetan prestasi ini merupakan buah dari konsistensi pembinaan di wilayah Banten. Ia pun berharap adanya dukungan lebih masif dari KONI dan Pemerintah Provinsi Banten.

“Ini salah satu hasil pembinaan yang dilakukan Pengprov Perbasasi Banten secara rutin, kami tambah yakin kedepan Banten tidak akan kehabisan bibit pemain muda berprestasi di baseball,” ucap Lisa.

Menurutnya, dukungan pemerintah sangat krusial untuk membuka jalan bagi atlet muda mengibarkan Merah Putih di kancah dunia. (Z-1)