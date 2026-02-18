Memahami Break Point dan Tie-break: Istilah Penting dalam Skor Tenis

Headline
Bagi penonton baru, sistem skor tenis sering kali terasa rumit. Dua istilah yang paling menentukan jalannya laga adalah break point dan memaksakan tie-break. Memahami keduanya adalah kunci untuk menikmati dramatisnya pertandingan tenis.
Break point adalah situasi ketika penerima servis berpeluang langsung memenangkan gim jika berhasil meraih poin berikutnya.
Dalam tenis, pemain yang melakukan servis biasanya memiliki keuntungan besar. Oleh karena itu, momen ini sangat krusial.
Istilah "memaksakan tie-break" berarti pemain harus memenangkan gim berikutnya agar skor menjadi 6–6 dan set ditentukan lewat tie-break.
Dalam aturan tenis modern, hampir semua turnamen menggunakan tie-break alih-alih melanjutkan gim reguler sampai selisih dua gim.
|Situasi
|Arti
|Break point di skor kritis
|Lawan berpeluang besar menutup set.
|Menyelamatkan break point
|Pemain berhasil menjaga peluang tetap hidup.
|Berhasil menahan servis
|Pemain memaksa lanjut ke babak tie-break.
Break point adalah peluang mencuri gim lawan, sementara memaksakan tie-break adalah upaya bertahan di skor 5–6 agar skor menjadi 6–6.
Jika komentator berteriak "break point!" menjelang akhir set, itu tanda fase paling menentukan telah dimulai.
