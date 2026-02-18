Dominasi Norwegia di Milano Cortina 2026: Mengapa Skandinavia tak Terbendung?

Ilustrasi(olympics.com)

Kontingen Norwegia semakin memperkokoh posisinya di puncak klasemen medali Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 hingga Rabu (18/2/2026). Negara Skandinavia ini membuktikan bahwa ukuran populasi bukanlah hambatan untuk mendominasi panggung olahraga dunia, khususnya di lintasan salju dan es.

Klasemen Medali Sementara (Top 3) Negara Emas Perak Perunggu 1. Norwegia 13 7 9 2. Italia 8 4 11 3. Amerika Serikat 6 8 5

Rahasia Kekuatan Skandinavia

Keberhasilan Norwegia memimpin klasemen dengan 13 medali emas berakar pada ekosistem olahraga yang matang. Berbeda dengan negara lain yang fokus pada profesionalisme sejak dini, Norwegia menekankan pada partisipasi massa dan kesenangan berolahraga bagi anak-anak tanpa tekanan kompetisi hingga usia 13 tahun.

Hasilnya, mereka melahirkan atlet-atlet dengan mentalitas juara yang tangguh seperti Johannes Høsflot Klæbo. Klæbo baru saja menambah koleksi medali emasnya di nomor ski lintas alam, menjadikannya salah satu atlet paling sukses dalam sejarah Olimpiade Musim Dingin.

Ancaman dari Tuan Rumah

Meskipun Norwegia memimpin, tuan rumah Italia terus membayangi di posisi kedua. Dukungan publik di Cortina d'Ampezzo memberikan energi tambahan bagi atlet-atlet Azzurri, terutama di cabang Alpine Skiing dan Short Track Speed Skating.

Persaingan perebutan gelar juara umum diprediksi akan semakin memanas menjelang penutupan. Amerika Serikat dan Belanda juga masih memiliki peluang besar untuk menambah pundi-pundi emas mereka melalui cabang Hoki Es dan Speed Skating yang akan memasuki babak final dalam waktu dekat.

Pantau terus update perolehan medali dan jadwal pertandingan Olimpiade Musim Dingin 2026 hanya di Media Indonesia.